Готово первое 1000-метровое стрельбище Кайтселийта

Новое стрельбище имеет 30 стрелковых дорожек с дистанцией до 300 метров, 20 стрелковых дорожек с дистанцией до 500 метров и 10 стрелковых дорожек с дистанцией до 1000 метров. На стрельбище также есть тактический зона с дистанцией стрельбы до 50 метров.

«Долгожданная мечта сбылась. Создание стрельбища на 1000 метров – событие, достигнутое совместными усилиями многих хороших людей. Стрельбище Рутья в 1000 метров дает очень положительный дополнительный импульс снайперам и охотникам северо-восточного региона сухопутной обороны для повышения их профессионального мастерства, а также позволяет пехотинцам повысить качество их подготовки при поражении цели на дальних дистанциях», – сказал руководитель Северо-восточного округа сухопутной обороны и дружины Виру подполковник Яанус Айнсалу.

Строительство стрельбища было обусловлено общей потребностью Кайтселийта в расширении возможностей для тренировок.

Проект строительства был подготовлен Sirkel & Mall OÜ и завершен осенью 2021 года. Работы по строительству стрельбища выполняла компания Verston OÜ. Надзор за строительными работами осуществляло Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость строительных работ составила почти 599 тысяч евро.

Стрельбище Рутья на 1000 метров имеет самую длинную дистанцию из всех имеющихся у Кайтселийта. Поскольку объекты Кайтселийта в основном небольшие, строительство дополнительных стрельбищ с такой дистанцией стрельбы в ближайшие годы маловероятно.