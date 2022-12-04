Эстония больше не лидер еврозоны по росту цен. Кто забрал наше первое место?

В еврозоне, по быстрой оценке Евростата, годовая инфляция замедлилась с 10,6% в октябре до 10% в ноябре, а в Эстонии она упала с 22,5% до 21,4%. К сожалению, особых поводов для радости нет, ведь если посмотреть на основные составляющие инфляции в еврозоне, рост цен на энергоносители все равно был очень высоким – 34,9 процента. Продукты питания, алкоголь и табак также продолжали дорожать быстрыми темпами (13,6%). При этом промышленные товары стали дороже на 6,1 процента, а услуги – на 4,2 процента.

Также в декабре степень повышения цен в основном определяется ростом стоимости энергии. Европейские запасы газа начали постепенно сокращаться по мере похолодания. По сравнению с последними 30 годами в Германии прогнозируется более теплая зима, чем в среднем, а в Великобритании – скорее средняя зима.

По словам Олави Миллера, стратега по анализу рынка Eesti Energia, после мягкой осени наступившая по всей Европе зима добавляет неопределенности на всех фронтах, поскольку последующие месяцы непредсказуемы во многих отношениях.

Однако готовность Европы к более холодной зиме хорошая, потому что заполненность газохранилищ остается высокой, более 91 процента. Три недели назад максимальная загрузка была достигнута на уровне 95,6%, и с тех пор запасы медленно уменьшались. В настоящее время газохранилища опустошаются всего на несколько процентов в неделю.

«Однако внезапное падение температуры заставит домохозяйства больше обогревать, а компании еще больше увеличить потребление газа. Промышленные компании в Центральной Европе, особенно в Германии, уже не видят существенных возможностей для экономии газа, потому что дополнительные ограничения означали бы замедление или остановку производства», – предупредил Миллер.

На голландской газовой бирже цены на январские счета TTF выросли за неделю на 10 процентов, до 140 евро за мегаватт-час. По сравнению с началом ноября биржевая цена на газ уже выросла почти на треть. Цены на электроэнергию также обещают оставаться на высоком уровне в ближайшие недели, особенно в нашем регионе.