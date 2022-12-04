Снимки со спутника: массовый снос многоэтажек в Мариуполе

«Во время осады, от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. То есть, 90 процентов всего жилого фонда. В общем уничтожены более 50 процентов многоэтажек, а это 1356 домов. Теперь они разрушают дома и прячут следы своих военных преступлений», – заявили в горсовете.