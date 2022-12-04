Судя по спутниковым снимкам компании Maxar Technologies, в оккупированном Россией Мариуполе начали массово сносить многоэтажные дома. Кадры от 30 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба горсовета Мариуполя.
Снимки со спутника: массовый снос многоэтажек в Мариуполе
Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022
«Во время осады, от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. То есть, 90 процентов всего жилого фонда. В общем уничтожены более 50 процентов многоэтажек, а это 1356 домов. Теперь они разрушают дома и прячут следы своих военных преступлений», – заявили в горсовете.
В октября The Village и «Медуза» опубликовали российский «план развития Мариуполя до 2035 года», подготовленный Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. Среди первоочередных задач указаны восстановление объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов, строительство быстровозводимых многоквартирных домов, а также восстановление жизнеобеспечивающей, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.