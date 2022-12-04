Пока Тарту готовится стать культурной столицей Европы в 2024 году, недовольство людей, работающих в культурных учреждениях университетского города, достигло такого предела, что в понедельник они выскажут свое мнение на пикете на площади перед Ратушей, пишет BNS со ссылкой на англоязычный портал News.err.ee.
Работники культуры Тарту в понедельник готовятся провести пикет
Доверенное лицо работников Тартуского городского музея и инициатор движения за равную оплату труда Антс Сийм сообщил ERR, что в понедельник в 16:00 они планируют организовать демонстрацию на площади перед Ратушей, возле красного металлического знака «#Tartu 2024».
«Мы организуем демонстрацию именно там потому, что знак является частью символики «Тарту 2024», но также и по практическим причинам – перед Ратушей недостаточно места для проведения демонстрации, поскольку там устроен праздничный каток», – сказал Сийм ERR.
Работники четырех учреждений культуры, принадлежащих городу Тарту, пригрозили забастовкой еще в конце октября. Их основной посыл был прост – если их зарплаты не приведут в соответствие с зарплатами в государственных учреждениях той же отрасли, у них не будет другого выбора.
По словам Сийма, люди, которые работают в таких государственных культурных учреждениях в Тарту как Эстонский национальный музей и Тартуский художественный музей, получают больше, чем те, кто по существу выполняет ту же работу в Тартуском городском музее и городской библиотеке, находящихся в ведении городской управы.