Работники культуры Тарту в понедельник готовятся провести пикет

Доверенное лицо работников Тартуского городского музея и инициатор движения за равную оплату труда Антс Сийм сообщил ERR, что в понедельник в 16:00 они планируют организовать демонстрацию на площади перед Ратушей, возле красного металлического знака «#Tartu 2024».

«Мы организуем демонстрацию именно там потому, что знак является частью символики «Тарту 2024», но также и по практическим причинам – перед Ратушей недостаточно места для проведения демонстрации, поскольку там устроен праздничный каток», – сказал Сийм ERR.

Работники четырех учреждений культуры, принадлежащих городу Тарту, пригрозили забастовкой еще в конце октября. Их основной посыл был прост – если их зарплаты не приведут в соответствие с зарплатами в государственных учреждениях той же отрасли, у них не будет другого выбора.