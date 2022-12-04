EKRE хочет решить проблему нехватки учебных мест в школах Пирита

Заместитель председателя районного совета Пирита, член EKRE Аат Пурье пояснил, что нехватка мест в школах остается критической в ​​Пирита на протяжении нескольких десятилетий и со временем проблема только усугубилась.

«Сегодня на две школы в Пиритаском районе всего 1288 мест в основной школе, но количество детей соответствующего школьного возраста в районе увеличилось до 2350 человек. Ежедневно более тысячи учащихся основной школы приезжают на уроки в школу в Пирита из соседних районов и волостей. Нам не хватает почти 700 учебных мест для стандартного количества мест в школах района», – добавил Пурье, отметив, что Пирита больше не может эффективно функционировать без новой основной школы.

«В городской бюджет необходимо внести поправку о выделении 15 миллионов евро на строительство основной школы Падрику», – сказал Пурье.

EKRE также предлагает выделить 7 миллионов евро экономической гимназии Пирита, чтобы завершить сооружение второй очереди пристройки, которая предусматривает преобразование школьного двора в атриум.