Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в горсобрании Таллинна предлагает в проекте городского бюджета на следующий год направить 22 миллиона евро на строительство новой основной школы в жилом районе Падрику и на завершение расширения Пиритаской экономической гимназии.
EKRE хочет решить проблему нехватки учебных мест в школах Пирита
Заместитель председателя районного совета Пирита, член EKRE Аат Пурье пояснил, что нехватка мест в школах остается критической в Пирита на протяжении нескольких десятилетий и со временем проблема только усугубилась.
«Сегодня на две школы в Пиритаском районе всего 1288 мест в основной школе, но количество детей соответствующего школьного возраста в районе увеличилось до 2350 человек. Ежедневно более тысячи учащихся основной школы приезжают на уроки в школу в Пирита из соседних районов и волостей. Нам не хватает почти 700 учебных мест для стандартного количества мест в школах района», – добавил Пурье, отметив, что Пирита больше не может эффективно функционировать без новой основной школы.
«В городской бюджет необходимо внести поправку о выделении 15 миллионов евро на строительство основной школы Падрику», – сказал Пурье.
EKRE также предлагает выделить 7 миллионов евро экономической гимназии Пирита, чтобы завершить сооружение второй очереди пристройки, которая предусматривает преобразование школьного двора в атриум.
Крайний срок внесения поправок в городской бюджет на следующий год – 5 декабря. Второе чтение бюджета и голосование по поправкам состоится в Таллиннском горсобрании 15 декабря, когда должен быть принят и городской бюджет.