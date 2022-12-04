Немецкие СМИ: Эстония решила в пользу HIMARS позднее Латвии и Литвы

Как отмечает TAZ, договор о закупке HIMARS на сумму более 200 миллионов долларов стала для Эстонии самой крупной закупкой вооружения за все время. Подписанный в пятницу договор также охватывает боеприпасы, обучение и логистику. В комплект входят ракеты с различным эффектом, дальность их полета составляет от 70 до 300 километров.