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Немецкие СМИ: Эстония решила в пользу HIMARS позднее Латвии и Литвы

BNS
Немецкие СМИ: Эстония решила в пользу HIMARS позднее Латвии и Литвы
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РСЗО HIMARS.
РСЗО HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/U.S. Air Force

В то время как Латвия и Литва уже сделали необходимые шаги для приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или, по крайней мере, объявили о проведении государственных закупок, Эстония приняла решение об их приобретении совсем недавно, пишет немецкая ежедневная газета Die Tageszeitung (TAZ).

Как отмечает TAZ, договор о закупке HIMARS на сумму более 200 миллионов долларов стала для Эстонии самой крупной закупкой вооружения за все время. Подписанный в пятницу договор также охватывает боеприпасы, обучение и логистику. В комплект входят ракеты с различным эффектом, дальность их полета составляет от 70 до 300 километров.

«Ракетные установки HIMARS – это новый важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии», – подтвердил Associated Press подполковник начальник отдела развития потенциала Сил обороны Каарел Мяэсалу.

США передали Украине HIMARS после того, как началось российское вторжение и, по данным Министерства обороны Эстонии, эти системы помогают уничтожать российские военные объекты с филигранной точностью.

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