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Будьте осторожны: на дорогах все еще скользко, ранним утром ожидается туман

BNS
Будьте осторожны: на дорогах все еще скользко, ранним утром ожидается туман
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Дороги продолжают оставаться скользкими, а ночью и рано утром условия движения еще более ухудшатся из-за тумана.

По данным Департамента транспорта, во второй половине дня основные дороги остаются влажными или с соляно-снежной смесью. Однако местные дороги заснежены, а иногда и скользкие.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье вечером и ночью будет облачно с ясной погодой. Во многих местах Эстонии будет снег, на островах и на побережье также ожидается мокрый снег. К утру вероятность дождя уменьшится. Температура воздуха и дорог останется ниже нуля.

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