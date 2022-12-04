Будьте осторожны: на дорогах все еще скользко, ранним утром ожидается туман

По данным Департамента транспорта, во второй половине дня основные дороги остаются влажными или с соляно-снежной смесью. Однако местные дороги заснежены, а иногда и скользкие.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье вечером и ночью будет облачно с ясной погодой. Во многих местах Эстонии будет снег, на островах и на побережье также ожидается мокрый снег. К утру вероятность дождя уменьшится. Температура воздуха и дорог останется ниже нуля.