Урмас Паэт о речи Эммануэля Макрона: предпосылкой гарантий безопасности является освобождение Украины от оккупации

«О заявлении Макрона можно сказать следующее: во-первых, Украина должна стать полностью свободной и контролировать всю свою территорию», – написал Паэт в воскресенье в социальных сетях.

«Во-вторых, для наказания российских военных преступников должен начать работу международный трибунал. В-третьих, замороженные деньги России должны быть использованы для восстановления Украины. В-четвертых, Россия должна покаяться и извиниться. И только после этого можно планировать будущее».

Запад должен подумать, как удовлетворить потребности России в гарантиях безопасности, если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире французского телеканала TF1 в субботу.

В интервью, записанном во время его государственного визита в США, Макрон сказал, что Европе необходимо подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

«Это означает, что одним из основных моментов, которые мы должны решить, как всегда говорил президент Путин, является страх того, что НАТО подойдет прямо к его дверям, и развертывание оружия, которое может угрожать России», – сказал Макрон.

«Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», – сказал Макрон.

Комментируя заявление Макрона, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следует скорее смотреть на то, как обеспечить безопасность мира со стороны России, а не наоборот.

«То, что европейская судебная система гуманна и гаагский приговор не предусматривает смертной казни, можно считать гарантией безопасности России», – написал Данилов в Facebook.