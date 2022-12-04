Франция загоняла поляков и отправила их в итоге домой с чемпионата

Первый тайм традиционно не порадовал интересной игрой, единственным событием модно отметить то, что на 44-й минуте форвард французов Оливье Жиру вывел свою команду вперед, забив гол с подачи Килиана Мбаппе. Благодаря этому Жиру стал лучшим бомбардиром в истории французской команды – это его 52-й гол в составе сборной.

Во втором тайме поляки устали от темпов и напора французов и на 74-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе забил второй гол – 2:0.

91-я минута - Мбаппе забивает третий гол и лишает Польшу даже надежды на четвертьфинал.

Но на последней минуте арбитр назначает пенальти в пользу Польши. Ситуацию это не изменило, но Роберт Левандовский забил свой гол.