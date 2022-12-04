Продолжаются матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В первом матче сегодняшнего дня встречались сборные Франции и Польши, которые сыграли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.
Франция загоняла поляков и отправила их в итоге домой с чемпионата
Франция загоняла поляков и отправила их в итоге домой с чемпионата
Первый тайм традиционно не порадовал интересной игрой, единственным событием модно отметить то, что на 44-й минуте форвард французов Оливье Жиру вывел свою команду вперед, забив гол с подачи Килиана Мбаппе. Благодаря этому Жиру стал лучшим бомбардиром в истории французской команды – это его 52-й гол в составе сборной.
Во втором тайме поляки устали от темпов и напора французов и на 74-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе забил второй гол – 2:0.
91-я минута - Мбаппе забивает третий гол и лишает Польшу даже надежды на четвертьфинал.
Но на последней минуте арбитр назначает пенальти в пользу Польши. Ситуацию это не изменило, но Роберт Левандовский забил свой гол.
3:1.
Ключевые слова