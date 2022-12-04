Ну и что, что не хватает оружия и боеприпасов? Володимир Регеша упорно отказывается влиться со своим добровольческим батальоном в ряды украинской армии, даже если это означает, что на фронте они находятся в большей опасности.
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ВНЕ ЗАКОНА ⟩ Восточный фронт в Украине помогает удерживать разношерстная группа добровольцев, испытывающая дефицит оружия и избегающая субординации
Восточный фронт в Украине помогает удерживать разношерстная группа добровольцев, испытывающая дефицит оружия и избегающая субординации
Вот уже почти восемь лет так называемый «отряд Санты» помогает Украине укреплять фронт в районе Донбасса, настаивая на том, чтобы делать это на поставленных ими самими условиях.
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