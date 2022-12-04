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ВНЕ ЗАКОНА ⟩ Восточный фронт в Украине помогает удерживать разношерстная группа добровольцев, испытывающая дефицит оружия и избегающая субординации

Дэвид Стаут
, Журналист AFP
Восточный фронт в Украине помогает удерживать разношерстная группа добровольцев, испытывающая дефицит оружия и избегающая субординации
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Украинские защитники на фронте в восточной части страны.
Украинские защитники на фронте в восточной части страны. Фото: Leah Millis / REUTERS / Scanpix

Ну и что, что не хватает оружия и боеприпасов? Володимир Регеша упорно отказывается влиться со своим добровольческим батальоном в ряды украинской армии, даже если это означает, что на фронте они находятся в большей опасности.

Вот уже почти восемь лет так называемый «отряд Санты» помогает Украине укреплять фронт в районе Донбасса, настаивая на том, чтобы делать это на поставленных ими самими условиях.

«Мотивация простая. Враг пришел на мою землю. Точка. Больше никакой мотивации не требуется», – объяснил AFP Регеша с позывным «Санта», коренастый мужчина с густой седой бородой.

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