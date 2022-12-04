В российском Telegram-канале публикуют фотографии с якобы повешенными в Луганске украинцами

Руководитель военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в Telegram это подтвердил, информация о произошедшем проверяется.

«В интернете появилась информация и фотографии, что украинцы, живущие в Луганском округе, которых оккупанты подозревали в помощи Вооруженным силам Украины, якобы подвешены. У нас нет проверенной на 100 процентов информации, что это не подделка. Очень не хотелось бы распространять непроверенную информацию, потому что именно этого хочет кремлевский режим и оккупанты, чтобы потом обвинить нас в своих подделках», – сказал Гайдай.

Он допускает, что опубликованные фотографии могут быть предназначены для запугивания украинцев на территории оккупированной части Луганской области, где многие действительно помогают украинской армии. Гайдай призвал украинцев быть терпеливыми и в социальных сетях публиковать только проверенную информацию.

«За эти десять месяцев войны было очень много информации о том, как оккупанты издевались над жителями Луганской области. Есть даже информация, что они убили гражданских жителей не только обстрелами артиллерии, но и заходили домой и стреляли в людей. Все было: как изнасилование, так и убийства, и издевательства. В этом случае информация должна быть проверена. Мы собираем все, представляем нашим правоохранительным органам, и тогда они все выясняют», – сказал Гайдай.