Российская армия пытается окружить Бахмут, там погибли грузинские добровольцы

Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев, они начались в конце весны – начале лета, после того, как украинские войска отступили из городов Попасная, Лисичанск и Северодонецк.

Однако в последние недели интенсивность боевых действий в этом районе выросла: подкрепления сюда перебрасывает как украинская, так и российская армии. Здесь также активно действуют подразделения российской «ЧВК Вагнера», которые, в том числе формируются за счет заключенных.

«Смена тактики»

В течение последней недели поступали сообщения, что армия РФ достигла под Бахмутом незначительных успехов: в числе прочего российские военные заявили о взятии под контроль поселка Курдюмовка.

Украинские военные под Бахмутом Фото: Reuters

Однако эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своих сводках отмечали, что Бахмуту не угрожает окружение, пока под контролем Украины остаются трассы из этого города в Северск и Константиновку.

Военные эксперты говорят, что Бахмут для российской армии важен по двум причинам: чтобы продемонстрировать успех после череды болезненных поражений под Харьковом и Херсоном, а также помешать снабжению украинской армии, которая намеревается наступать на Лисичанск и Северодонецк.

Бахмут подвергается постоянным обстрелам, большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.