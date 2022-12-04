На этой неделе более 1000 специалистов по кибербезопасности из стран-членов НАТО и ее союзников по всему миру приняли участие в учениях по тестированию и укреплению киберзащиты. Около 150 экспертов НАТО по кибербезопасности собрались на этой неделе в скромном здании в центре Таллинна, чтобы подготовиться к кибервойне, пишет Politico.
В Таллинне состоялся большой сбор кибервойск НАТО
Это сценарий, который стал слишком реальным для стран-членов НАТО и их союзников после российского вторжения в Украину. Конфликт вынудил Украину защищаться как от ракетных атак, так и от постоянных попыток российских хакеров выключить свет и усложнить жизнь своим осажденным соседям.
«Стало совершенно очевидным, что эти вещи происходят в действительности», – сказал руководитель отдела киберпространства командования НАТО по трансформации полковник Бернд Хансен о влиянии конфликта на Украину.
Киберсилы НАТО внимательно следят за войной в Украине, чтобы найти способы помочь ей и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах-членах НАТО и их союзников.
Конфликт ускорил проведение ежегодных учений НАТО Cyber Coalition, в которых более 40 государств-членов, союзников и других организаций совместно реагируют на смоделированные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как электрические сети и корабли, и восстанавливаются после них. Учения проходили по всему миру, в них приняли участие почти 1000 кибер-специалистов удаленно из своих стран.
Мир никогда не сталкивался с полномасштабной кибервойной, в которой кибератаки применялись бы для того же разрушительного эффекта, что и физические удары, – например, для отключения критически важных служб, таких как электро- и водоснабжение, и предотвращения их восстановления. Однако сейчас ситуация в Украине балансирует на грани.
В этом году в Таллинн приехали представители кибербезопасности и технические эксперты из Европы, США и Японии, чтобы отреагировать на кибератаки на вымышленный остров Айсберген, расположенный где-то между Исландией и Норвегией. 28 ноября хакеры предприняли цифровую атаку на вымышленный остров, пытаясь украсть разведданные и интеллектуальную собственность, нарушить работу государственных служб и вывести из строя энергосистему.
США руководили воздушным командованием в учениях, в то время как Румыния руководила развитием сюжетной линии, Великобритания взяла на себя управление на земле, а Польша отвечала за силы специальных операций.
Результаты тщательно охраняются официальными лицами НАТО из соображений безопасности и разведки, однако руководитель учений полковник ВМС США Чарльз Эллиотт заявил журналистам, что никто учения не провалил. Он отказался сообщить более подробную информацию о том, какие именно недостатки были обнаружены.
На мероприятии присутствовало почти 150 сотрудников, что вдвое больше, чем в прошлом году. Киберкомандование США и Европейское командование США привлекли около 50 человек, участвовавших лично или дистанционно. Хотя Украина участвовала в предыдущие годы, в этот раз ее не было, так как власти слишком заняты защитой своих сетей от шквала российских атак, в том числе на крупные электрические подстанции.
Война на Украине придала новую актуальность вопросам о том, как НАТО отреагирует на кибератаку на государство-член, достаточно большое, чтобы применить статью 5, которая квалифицирует нападение на любое государство-член как нападение на всех. Правительство Албании рассматривало возможность запросить ее использование в начале этого года после широкомасштабной атаки на сети страны со стороны Ирана.