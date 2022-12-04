В Таллинне состоялся большой сбор кибервойск НАТО

Это сценарий, который стал слишком реальным для стран-членов НАТО и их союзников после российского вторжения в Украину. Конфликт вынудил Украину защищаться как от ракетных атак, так и от постоянных попыток российских хакеров выключить свет и усложнить жизнь своим осажденным соседям.

«Стало совершенно очевидным, что эти вещи происходят в действительности», – сказал руководитель отдела киберпространства командования НАТО по трансформации полковник Бернд Хансен о влиянии конфликта на Украину.

Киберсилы НАТО внимательно следят за войной в Украине, чтобы найти способы помочь ей и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах-членах НАТО и их союзников.

Конфликт ускорил проведение ежегодных учений НАТО Cyber Coalition, в которых более 40 государств-членов, союзников и других организаций совместно реагируют на смоделированные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как электрические сети и корабли, и восстанавливаются после них. Учения проходили по всему миру, в них приняли участие почти 1000 кибер-специалистов удаленно из своих стран.

Мир никогда не сталкивался с полномасштабной кибервойной, в которой кибератаки применялись бы для того же разрушительного эффекта, что и физические удары, – например, для отключения критически важных служб, таких как электро- и водоснабжение, и предотвращения их восстановления. Однако сейчас ситуация в Украине балансирует на грани.