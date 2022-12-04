Как через Латвию пытались ввезти в Россию оборудование для производства оружия

«У меня было заявление с российской стороны о том, чтобы его [шлифовальную машину] вывезти из Латвии в Россию. О том, что произошло в Америке, я вообще ничего не знаю. Я прочел это только тогда, когда мне дали обвинение. По всем данным, мы поняли, что ее везти в Россию не могут, что ей нужно сделать разрешение. Мы решили перевезти ее в Эстонию, потому что продавец был эстонским предприятием. Чтобы эстонцы сами сортировали эти разрешения и сами пересылали его в Россию», – de facto по телефону рассказал Ужбалис.