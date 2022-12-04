В деревне Кроотузе Пылваского уезда сегодня вечером загорелся двухэтажный дом. Находившиеся в нем пожилые мужчина и женщина получили ожоги и были доставлены в больницу.
ФОТО ⟩ Двое пожилых людей получили ожоги во время пожара
Двое пожилых людей получили ожоги во время пожара
Спасателей вызвали в 18:02 в волость Канепи, где в деревне Кроотузе горел дом. Два человека выбрались из дома и получили ожоги. Пылваская скорая помощь доставила находящихся в доме людей в больницу.
Арви Уусталу из Лыунаского спасательного центра сообщил, что в результате пожара пострадали пожилой мужчина и женщина примерно 80 лет. «Ситуация в двухэтажном деревянном доме в настоящее время локализована, спасатели вскрывают перекрытия и потолки»,– сказал Уусталу и добавил, что старый жилой дом был утеплен опилками.
Тушением пожара занимались спасатели из Отепя, Пылва и Выру, а также спасатели-добровольцы из Саверна. Спасательный департамент пока не смог назвать причину возгорания.
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