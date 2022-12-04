ФОТО ⟩ Двое пожилых людей получили ожоги во время пожара

Спасателей вызвали в 18:02 в волость Канепи, где в деревне Кроотузе горел дом. Два человека выбрались из дома и получили ожоги. Пылваская скорая помощь доставила находящихся в доме людей в больницу.

Арви Уусталу из Лыунаского спасательного центра сообщил, что в результате пожара пострадали пожилой мужчина и женщина примерно 80 лет. «Ситуация в двухэтажном деревянном доме в настоящее время локализована, спасатели вскрывают перекрытия и потолки»,– сказал Уусталу и добавил, что старый жилой дом был утеплен опилками.

Фото: Päästeamet