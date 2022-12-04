Сенегальцы совершили все возможные ошибки, наступили на все грабли и вылетели с ЧМ

Первый тайм традиционно прошел достаточно осторожно – в первые минуты мячом завладели сенегальцы, но особо с атаками ворот противника у них не получалось. Англичане также пытались атаковать Сенегал, но соперники достаточно уверенно отражали нападения и забирали мяч.

На 23-й минуте у сенегальцев потрясающий голевой момент, к сожалению, упущенный. А вот на 39-й минуте англичане, воспользовавшись грубейшей ошибкой сенегальцев, оставивших ворота без присмотра, закатили им гол. Автор – Джордан Хендерсон. Это сильно изменило ход игры – мячом завладели англичане и до самого конца первого тайма атаковали ворота растерявшихся соперников.

47-я минута и та же ошибка Сенегала – никакой защиты возле ворот, за что и получили второй гол.

Второй тайм продолжился прекрасной игрой англичан – 57-я минута и Сенегал получил третий гол. Логичный вопрос – что происходит с Эдуаром Менди, вратарем сенегальцев (и лондонского «Челси»)?