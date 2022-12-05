За один день в ДТП в Эстонии пострадали 14 человек и один погиб

Первая авария произошла в 1:23 ночи на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну-теэ в Таллинне, где Audi A3, которым управлял 42-летний мужчина, столкнулся с Škoda Octavia, которым управлял 43-летний мужчина. В результате столкновения Audi столкнулся с автомобилем Škoda Superb, за рулем которого находился 39-летний мужчина. 33-летний мужчина и 24-летняя женщина, которые были пассажирами Audi, доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.

Вторая авария произошла в 11:45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа Ярвамаа, где Volkswagen Passat, которым управлял 65-летний мужчина, вылетел на скользкой дороге на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel Vectra, которым управлял 26-летний мужчина. 28-летняя пассажирка Opel скончалась на месте происшествия. Водителя Opel доставили на обследование в больницу Ярвамаа. Водитель Volkswagen и ехавшие с ним 62-летняя женщина, 64-летняя женщина и 65-летняя женщина были доставлены на обследование в клинику Тартуского университета.

Третье ДТП произошло в 18:00 на 41-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Ляэне-Нигула Ляэнеского уезда, где 49-летняя женщина повернула налево на автомобиле Honda Civic и Volkswagen Bora, за рулем которого находился 63-летний мужчина, врезался в Honda сзади. На месте происшествия медики «скорой помощи» осмотрели водителя Honda и ехавшую с ним четырехлетнюю девочку, а также пассажирку «Фольксвагена», 60-летнюю женщину.

Четвертая авария произошла в 18:27 на 79-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа, волость Мярьямаа, где при невыясненных обстоятельствах столкнулись Lexus GS 250, которым управляла 58-летняя женщина, и Škoda Rapid, которым управлял 63-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Пятая авария произошла в 20:48 на 46-м километре дороги Выру-Куйгатси-Тырва в волости Отепя, Валгамаа, где 19-летний мужчина не справился с управлением своей Audi 80 и выехал в кювет. Водитель был доставлен в Валгаскую больницу для медицинского осмотра.