Спецкомиссия обсудит подвергшиеся острой критике финансовые отчисления МВД

По словам председателя спецкомиссси, центриста Тыниса Мёльдера, глава МВД, соцдем Лаури Ляэнеметса хочет сократить объем инвестиций министерства в проекте государственного бюджета на следующий год почти на 12 миллионов евро, с целью распределить эти средства между школами, детскими садами и местными самоуправлениями в качестве пособий, передает пресс-служба Рийгикогу.