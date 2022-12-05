На своем внеочередном заседании в понедельник специальная комиссия Рийгикогу по контролю за бюджетом обсудит региональные финансовые отчисления Министерства внутренних дел.
Спецкомиссия обсудит подвергшиеся острой критике финансовые отчисления МВД
Спецкомиссия обсудит подвергшиеся острой критике финансовые отчисления МВД
По словам председателя спецкомиссси, центриста Тыниса Мёльдера, глава МВД, соцдем Лаури Ляэнеметса хочет сократить объем инвестиций министерства в проекте государственного бюджета на следующий год почти на 12 миллионов евро, с целью распределить эти средства между школами, детскими садами и местными самоуправлениями в качестве пособий, передает пресс-служба Рийгикогу.
На заседание приглашены сам министр внутренних дел, министры культуры и образования, а также другие госчиновники.
Ранее Лаури Ляэнеметс заявил, что деньги, предназначенные для строительства детских садов, были заложены в бюджетную строку Министерства внутренних дел предыдущим министром финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
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