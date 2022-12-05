Ледяной дождь и туман: в понедельник на дорогах может быть опасно

Как передала пресс-служба ведомства, рано утром покрытие основных и второстепенных дорог было влажным от смеси реагентов и снега. Между полосами движения снег и смесь снега и реагентов. На всей территории Эстонии местами идет небольшой снег. Временами возможен ледяной дождь и туман. Температура воздуха и поверхности дорог ниже нулевой отметки. Дорожное покрытие скользкое, напомнили в департаменте.