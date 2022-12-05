По данным Департамента транспорта, в понедельник на дорогах Эстонии возможна сильная гололедица.
Ледяной дождь и туман: в понедельник на дорогах может быть опасно
Ледяной дождь и туман: в понедельник на дорогах может быть опасно
Как передала пресс-служба ведомства, рано утром покрытие основных и второстепенных дорог было влажным от смеси реагентов и снега. Между полосами движения снег и смесь снега и реагентов. На всей территории Эстонии местами идет небольшой снег. Временами возможен ледяной дождь и туман. Температура воздуха и поверхности дорог ниже нулевой отметки. Дорожное покрытие скользкое, напомнили в департаменте.
В понедельник днем сохранится вероятность небольшого снегопада и тумана. Температура воздуха днем повысится, но на материке удержится на минусовых отметках.
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