Министр финансов спрогнозировала, как сильно может подорожать универсальная услуга

По словам Аккерман, Департамент конкуренции сам должен определить, какая цена является справедливой, и тогда ее примут политики и государство. «Поскольку в Департаменте конкуренции есть свои специалисты, которым государство должно доверять, думаю, что цена будет где-то под 20 центов за киловатт-час», – высказала министр свое мнение в интервью «Актуальной камере».