Министр финансов Аннели Аккерман (Партия реформ) не верит, что универсальная услуга электроснабжения существенно подорожает.
Министр финансов спрогнозировала, как сильно может подорожать универсальная услуга
Министр финансов спрогнозировала, как сильно может подорожать универсальная услуга
По словам Аккерман, Департамент конкуренции сам должен определить, какая цена является справедливой, и тогда ее примут политики и государство. «Поскольку в Департаменте конкуренции есть свои специалисты, которым государство должно доверять, думаю, что цена будет где-то под 20 центов за киловатт-час», – высказала министр свое мнение в интервью «Актуальной камере».
В настоящее время стоимость универсальной услуги для частного потребителя составляет около 19 центов за киловатт-час.
Накануне стало известно, что новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована.
Ключевые слова