Спад на рынке арендного жилья: снижение цен не привело к наплыву квартиросъемщиков

Владельца, который уже много лет сдает свою однокомнатную квартиру в Кадриорге в Таллинне, осенью ждал неприятный сюрприз: если еще весной рынок аренды казался оживленным, то теперь поиск нового арендатора может продолжаться несколько месяцев, и даже после снижения цены желающих не появилось.

«Таково текущее положение дел, – подтвердил ERR аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. – В настоящее время людям нужна более дешевая арендная квартира с низкими коммунальными платежами».

По его словам, с одной стороны, речь идет об обычном низком сезоне, который наступает каждую зиму, но заметно, что уровень цен начал снижаться. Во время недавнего инвестиционного бума на рынке появилось много более дорогих арендных квартир, которые сейчас просто простаивают, и конкуренция среди них очень высока.

По его словам, люди явно отдают предпочтение квартирам с центральным отоплением, и, несмотря на то, что цена на газ снова опустилась, считается, что расходы наиболее предсказуемы в случае с центральным отоплением.

Профессиональный оценщик и аналитик Arco Vara Михкель Элисте выделяет два сегмента рынка: аренда квартир до 500 евро и аренда квартир выше 500 евро, где тенденции немного отличаются.