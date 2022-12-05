Охлаждение рынка недвижимости в целом привело к спаду на столичном рынке аренды жилья. Поиск квартиросъемщиков теперь занимает больше времени, а цены упали ниже летнего уровня. Дольше всего простаивают квартиры, которые вышли на рынок во время инвестиционного бума, пишет ERR.
Спад на рынке арендного жилья: снижение цен не привело к наплыву квартиросъемщиков
Владельца, который уже много лет сдает свою однокомнатную квартиру в Кадриорге в Таллинне, осенью ждал неприятный сюрприз: если еще весной рынок аренды казался оживленным, то теперь поиск нового арендатора может продолжаться несколько месяцев, и даже после снижения цены желающих не появилось.
«Таково текущее положение дел, – подтвердил ERR аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. – В настоящее время людям нужна более дешевая арендная квартира с низкими коммунальными платежами».
По его словам, с одной стороны, речь идет об обычном низком сезоне, который наступает каждую зиму, но заметно, что уровень цен начал снижаться. Во время недавнего инвестиционного бума на рынке появилось много более дорогих арендных квартир, которые сейчас просто простаивают, и конкуренция среди них очень высока.
По его словам, люди явно отдают предпочтение квартирам с центральным отоплением, и, несмотря на то, что цена на газ снова опустилась, считается, что расходы наиболее предсказуемы в случае с центральным отоплением.
Профессиональный оценщик и аналитик Arco Vara Михкель Элисте выделяет два сегмента рынка: аренда квартир до 500 евро и аренда квартир выше 500 евро, где тенденции немного отличаются.
По его словам, финансовые возможности украинских беженцев хуже, чем у среднестатистического жителя Эстонии, но беженцев много, и их в первую очередь интересует рынок более дешевого жилья. Если говорить о Таллинне, то это квартиры с арендой платой ниже 500 евро.
Как отметил Вяхи, проще всего найти съемщиков для типичной квартиры в спальном районе, в хорошем состоянии, с двумя или тремя комнатами. В среднем двухкомнатные квартиры сдаются за 480-520 евро, а трехкомнатные – за 550-600 евро в месяц. Летом средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в спальном районе составляла 550 евро, а за трехкомнатную– 500-600 евро в месяц.
По мнению Элисте, поскольку на рынке труда нет потенциала для роста занятости, а безработица растет, не стоит ожидать повышения цен на аренду в спальных районах.
Однако, поскольку рост цен на недвижимость был намного быстрее, чем рост доходов потенциальных покупателей, Элисте предполагает, что доля арендаторов продолжит увеличиваться, а это, в свою очередь, может стать фактором, сдерживающим тенденцию падения цен.
Вяхи считает, что зимой на рынке аренды будет затишье, обусловленное экономическим спадом, неопределенностью и критической энергетической ситуацией.
«Обычно рынок активизируется весной. Тогда мы и увидим, как обстоят дела в экономике, это на многое влияет», – сказал Вяхи.