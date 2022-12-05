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Россия продлевает санкции в отношении европейских транспортных компаний

Interfax/BNS
Россия продлевает санкции в отношении европейских транспортных компаний
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Дальнобойщики на пограничном пункте Чернышевское на российское-литовской границе.
Дальнобойщики на пограничном пункте Чернышевское на российское-литовской границе. Фото: Postimees

​Российское правительство планирует продлить запрет на международные автомобильные перевозки, введенный в октябре в отношении европейских транспортных компаний в качестве зеркальной меры.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующие предложения были представлены первым вице-премьером Андреем Белоусовым на заседании правительственной комиссии по транспорту.

Десятого октября Россия ввела ответные санкции против транспортных компаний из Европейского Союза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии. Им было запрещено осуществлять двусторонние и транзитные перевозки в Россию, а также перевозки из или в третьи страны.

Эта мера стала ответом на ограничения, введенные весной ЕС в отношении российских и белорусских автоперевозчиков.

Доставка товаров автомобильным транспортом из стран, которые Москва считает «недружественными», в Россию осуществляется путем перевалки. В таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных зонах, осуществляется перегрузка товаров с иномарок на российские и белорусские автомобили, либо буксируются прицепы-полуприцепы за российскими автомобилями.

Однако существует ряд исключений для некоторых групп товаров, в частности, для скоропортящихся товаров, фармацевтической и медицинской продукции и т. д.

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