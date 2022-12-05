Россия продлевает санкции в отношении европейских транспортных компаний

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующие предложения были представлены первым вице-премьером Андреем Белоусовым на заседании правительственной комиссии по транспорту.

Десятого октября Россия ввела ответные санкции против транспортных компаний из Европейского Союза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии. Им было запрещено осуществлять двусторонние и транзитные перевозки в Россию, а также перевозки из или в третьи страны.

Эта мера стала ответом на ограничения, введенные весной ЕС в отношении российских и белорусских автоперевозчиков.

Доставка товаров автомобильным транспортом из стран, которые Москва считает «недружественными», в Россию осуществляется путем перевалки. В таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных зонах, осуществляется перегрузка товаров с иномарок на российские и белорусские автомобили, либо буксируются прицепы-полуприцепы за российскими автомобилями.