Российское правительство планирует продлить запрет на международные автомобильные перевозки, введенный в октябре в отношении европейских транспортных компаний в качестве зеркальной меры.
Россия продлевает санкции в отношении европейских транспортных компаний
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующие предложения были представлены первым вице-премьером Андреем Белоусовым на заседании правительственной комиссии по транспорту.
Десятого октября Россия ввела ответные санкции против транспортных компаний из Европейского Союза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии. Им было запрещено осуществлять двусторонние и транзитные перевозки в Россию, а также перевозки из или в третьи страны.
Эта мера стала ответом на ограничения, введенные весной ЕС в отношении российских и белорусских автоперевозчиков.
Доставка товаров автомобильным транспортом из стран, которые Москва считает «недружественными», в Россию осуществляется путем перевалки. В таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных зонах, осуществляется перегрузка товаров с иномарок на российские и белорусские автомобили, либо буксируются прицепы-полуприцепы за российскими автомобилями.
Однако существует ряд исключений для некоторых групп товаров, в частности, для скоропортящихся товаров, фармацевтической и медицинской продукции и т. д.