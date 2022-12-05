Три стройфирмы подали ценовые предложения по конкурсу госзакупок для недостроенного оздоровительного комплекса больницы Вильянди. Одним из участников является Fund Ehitus OÜ, с кем и был заключен первоначальный договор на строительство. Договор был расторгнут летом, и существует большая вероятность того, что больница подаст иск против компании.
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Больница Вильянди может подать иск против Fund Ehitus OÜ
Больница Вильянди может подать иск против Fund Ehitus OÜ
На отсуствие ценовых предложений больнице Вильянди жаловаться не приходится. По словам заведующего больницей Прийта Тампере, предложения, полученные в пятницу днем, соответствуют всем ожиданиям, а решение о новом застройщике может быть принято уже к четвергу. Первую половину недели они уделят проверке всех предложений на соответствие требованиям.
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