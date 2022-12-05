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Больница Вильянди может подать иск против Fund Ehitus OÜ

Марко Суурмяги
Больница Вильянди может подать иск против Fund Ehitus OÜ
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Большая часть несущих конструкций нового лечебно-оздоровительного комплекса в Вильянди готова.
Большая часть несущих конструкций нового лечебно-оздоровительного комплекса в Вильянди готова. Фото: Elmo Riig

Три стройфирмы подали ценовые предложения по конкурсу госзакупок для недостроенного оздоровительного комплекса больницы Вильянди. Одним из участников является Fund Ehitus OÜ, с кем и был заключен первоначальный договор на строительство. Договор был расторгнут летом, и существует большая вероятность того, что больница подаст иск против компании.

На отсуствие ценовых предложений больнице Вильянди жаловаться не приходится. По словам заведующего больницей Прийта Тампере, предложения, полученные в пятницу днем, соответствуют всем ожиданиям, а решение о новом застройщике может быть принято уже к четвергу. Первую половину недели они уделят проверке всех предложений на соответствие требованиям.

Помимо Fund Ehitus OÜ, в отборе участвуют также Astlanda OÜ и Rand ja Tuulberg OÜ, которая сделала свое предложение вместе с фирмой Ehitustrust. Суммы, представленные в заявках, пока не раскрываются.

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