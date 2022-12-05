Больница Вильянди может подать иск против Fund Ehitus OÜ

Три стройфирмы подали ценовые предложения по конкурсу госзакупок для недостроенного оздоровительного комплекса больницы Вильянди. Одним из участников является Fund Ehitus OÜ, с кем и был заключен первоначальный договор на строительство. Договор был расторгнут летом, и существует большая вероятность того, что больница подаст иск против компании.