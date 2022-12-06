Студия Postimees: у России заканчиваются ракеты для ударов по энергосистеме Украины?

- В понедельник днем российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Полностью без электроснабжения остались три региона: Киевская, Одесская и Черниговская области. Аварийные отключения электроэнергии происходили во всех регионах Украины. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что энергетический террор продолжается. Конечно, такие удары Россия планирует заблаговременно, но можно ли предполагать, что масштаб, который приобрела атака 5 декабря, был связан с желанием отомстить за утренние взрывы в Энгельсе или Рязани?

- Guardian пишет, что произошедшие утром 5 декабря взрывы на двух российских авиабазах под Рязанью и в Энгельсе стали новым примером тактической изобретательности Киева, поскольку Украина нашла способ атаковать стратегические российские бомбардировщики, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Есть предположение, что Киев разработал ударный беспилотник с дальностью полета в тысячи километров. Можно ли ожидать, что такие атаки на территории России будут происходить все чаще и чаще, а поражаемые цели становится все значительнее и значительнее?

- Американский институт изучения войны предполагает, что украинские силы планируют продолжать контрнаступательные операции зимой, при этом плохо подготовленные мобилизованные российские военные и новобранцы «ЧВК Вагнера», набранные в тюрьмах, не готовы к боевым действиям в зимний сезон. Действительно ли отсутствие у отправляемых Россией на фронт мобилизованных гражданских лиц и заключенных специальной военной подготовки может оказаться особенно заметным на поле боя именно зимой? Сумеет ли Украина максимально эффективно использовать это преимущество?