Теперик: посещение Путиным Донбасса могло бы состояться в виде экстрадиции военного преступника

Южное направление сейчас относительно тихое. Там ведутся какие-то обстрелы, но заметного наступления Украины сейчас тоже не видно. Вполне вероятно, что в зимний период именно на южном направлении ВСУ могут добиться каких-то значительных успехов.
Однако украинцы очень преуспевали в последнее время в искусстве удивлять. Это касается стремительных успехов и в освобождении территорий в Харьковской области, и в освобождении Херсона. Правда, пока нет никаких официальных данных о том, какие потери понесла украинская сторона при проведении этих операций. Конечно, когда мы узнаем о таких успехах ВСУ, мы все очень радуемся, потому что желаем Украине полной победы в этой войне, но мы не должны забывать, что такие операции, увы, невозможны без довольно существенных потерь. Думаю, что фактор зимы со всех точек зрения сейчас учитывается украинским командованием при планировании новых военных операций.
- Дмитрий Песков в субботу сказал журналистам, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Трудно представить такой визит, потому что всем очевидно, что российский диктатор помешан на личной безопасности. Тем не менее, с точки зрения пропаганды, наверное, такой визит был бы полезен Кремлю, чтобы лишний раз подтвердить населению России значительность хоть какой-то из тех безумных целей, которые Кремль вложил в эту войну в качестве ее обоснований…
- Мне бы хотелось верить, что Путин посетит Донбасс как военный преступник. Что в Донецке будет проходить трибунал над российскими военными преступниками, и Путин будет сидеть на скамье подсудимых. Вместе со всеми представителями нынешнего российского политического и военного руководства, отдававшими преступные приказы. Вот такое посещение Путиным Донбасса было бы вполне уместно. Хотя я все-таки думаю, что самым подходящим местом для такого трибунала стал бы не Донецк, а Мариуполь.
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