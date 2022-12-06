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Теперик: посещение Путиным Донбасса могло бы состояться в виде экстрадиции военного преступника

Павел Соболев
, журналист
Теперик: посещение Путиным Донбасса могло бы состояться в виде экстрадиции военного преступника
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  • Удары Украины по российским аэродромам приводят к невосполнимым потерям для российской армии
  • Зимой от ВСУ можно ждать сюрпризов на любом направлении
  • Идеальным местом трибунала над Путиным стал бы Мариуполь

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся украинских атак на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях РФ, а также анонсированного Дмитрием Песковым вероятного посещения Владимиром Путиным Донбасса.

- Издание Guardian пишет, что произошедшие утром 5 декабря взрывы на двух российских авиабазах под Рязанью и в Энгельсе стали новым примером тактической изобретательности Киева, поскольку Украина нашла способ атаковать стратегические российские бомбардировщики, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Есть предположение, что Киев разработал ударный беспилотник с дальностью полета в тысячи километров. Можно ли ожидать, что такие атаки на территории России будут происходить все чаще и чаще, а поражаемые цели становится все значительнее и значительнее?

- Конечно, такие акции оказываются очень сильным сигналом со стороны Украины, а также со стороны ее западных партнеров, потому что именно эти партнеры являются поставщиками современных вооружений Киеву. Это мощный сигнал и лично Путину, и российской армии, сигнал о том, что Украина может и будет удивлять такими тактическими атаками на российские военные объекты, которых еще совсем недавно в России никто не мог ожидать. По крайне мере, на территориях, которые так далеки от Украины.

Да, недавно говорилось об обстрелах украинскими силами объектов военной инфраструктуры в Белгородской области России. Или, скажем, в Крыму. Или в Ростовской области. Однако Белгородская и Ростовская область — это приграничные территории, так что такие атаки все-таки не были настолько шокирующими для российских властей. В случае же атак на объекты в Саратовской или Рязанской области становится понятно, что Украина состоятельна атаковать цели на расстоянии в тысячу и больше километров от своей границы.

Украинцы — большие молодцы. В конце года они показали свою силу такими атаками. Нужно подчеркнуть, что речь идет о защитных атаках. Это очень серьезные атаки на очень серьезные объекты военной инфраструктуры, в то время как Россия продолжает бомбить гражданскую инфраструктуру Украины. И поражение тех целей, которые выбрала Украина, приводит к невосполнимым потерям. Стратегические бомбардировщики в российской армии ценятся на вес золота. За год построить новый такой самолет просто невозможно. Так что поражение таких целей — это очень сильный сигнал для агрессора.

- В понедельник днем российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Полностью без электроснабжения остались три региона: Киевская, Одесская и Черниговская области. Аварийные отключения электроэнергии происходили во всех регионах Украины. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что энергетический террор продолжается. Конечно, такие удары Россия планирует заблаговременно, но можно ли предполагать, что масштаб, который приобрела атака 5 декабря, был связан с желанием отомстить за утренние взрывы в Энгельсе или Рязани?

- Самое интересное, что Украина официально и совсем определенно все-таки не признает, что за этими взрывами стояли украинские силы. Официальные заявления украинских властей словно оставляют возможности для разных толкований. Однако, конечно, всем, в том числе и России, очень хорошо понятно, что это была операция украинцев. Причем, по всей вероятности, осуществленная при помощи западных союзников, потому что в таких операциях очень важна технологическая составляющая, и также важен фактор разведданных. Важна навигация.

Однако Путин и его окружение вчера вечером, вероятно, занимались тем, что искусственно выставляли вчерашние удары по энергообъектам в качестве эдакой меры возмездия за эти инциденты. Практически наверняка эта серия ударов, которой вчера подверглись украинские объекты, была спланирована заранее, когда никто никаких взрывов на военных аэродромах в России еще не ждал.

В то же время нужно обратить внимание, что Украина стала добиваться очень больших успехов в сбивании российских ракет, используемых при атаках на энергообъекты. Это стало возможным благодаря новым оружейным поставкам Запада. Можно сказать, что западные технологии позволяют сейчас с очень большой эффективностью отражать атаки любого российского ковенционального вооружения. Тем самым Путин, его окружение, его армия тоже получают очень болезненный для них сигнал, что при увеличении западных поставок вооружений Украине ни о какой военной победе России мечтать просто не приходится.

- Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов предположил, что у России хватит ракет еще на три-четыре масштабных обстрела энергообъектов Украины. Если оценки Киева в отношении запасов ракет у РФ верны, если атаки на энергосистему Украины прекратятся или хотя бы ослабнут, как это повлияет на ход войны? Остаются ли у РФ еще какие-то козыри, кроме террористических ударов по гражданским целям?

- Действительно, военный компонент этой российской стратегии террора с каждой такой атакой все сильнее исчерпывается. Ракетные запасы России истощаются, и пока нет объективных указаний на то, что у России есть возможности как-то восполнить этот дефицит. Да, Россия пытается что-то получить в Иране или даже в Северной Корее, но пока эти попытки, по имеющимся данным, не приносят особого успеха. Однако нельзя исключать такой возможности, что Россия все-таки где-то добудет эти ракеты.

Если же говорить о наземных операциях, то Россия продолжает вливать в свои вооруженные силы мобилизованных. Трудно назвать эту меру каким-то козырем, но и не считаться с такими действиями России тоже никак нельзя. Потому что Россия отправляет на фронт очень большое количество таких людей. Часть этих людей проходит подготовку на территории Беларуси. К счастью для Украины и ее союзников, уровень этой подготовки весьма низок, но людей, которые отправляются после этой подготовки воевать в Украину, действительно очень много.

Россия в наземной войне ставит на заваливание врага пушечным мясом, а также на самые дешевые артиллерийские снаряды. В этих ресурсах у России по-прежнему нет недостатка.

Ну и, конечно, Россия не отказывается и от своего стратегического блефа, касающегося темы применения тактического ядерного оружия. Мне этот блеф не кажется козырем, потому что я думаю, что таких угроз бояться не стоит, но нужно признать, что на определенные политические круги в Германии, Франции и даже США этот блеф оказывает влияние.

- Американский институт изучения войны предполагает, что украинские силы планируют продолжать контрнаступательные операции зимой, при этом плохо подготовленные мобилизованные российские военные и новобранцы «ЧВК Вагнера», набранные в тюрьмах, не готовы к боевым действиям в зимний сезон. Действительно ли отсутствие у отправляемых Россией на фронт мобилизованных гражданских лиц и заключенных специальной военной подготовки может оказаться особенно заметным на поле боя именно зимой? Сумеет ли Украина максимально эффективно использовать это преимущество?

- Я надеюсь, что Украина сумеет это сделать. Но при этом нужно отдавать себе отчет, что фактор холодного времени года обязательно предполагает какие-то серьезные вызовы и для украинских военных. Да, экипированы сейчас украинские военные лучше, чем их противники, в чем опять-таки велика заслуга западных союзников. Но Россия «на земле» ведет войну на истощение. Силы бойцов ВСУ еще не на пределе, однако такая война становится для них все более и более энергозатратной.

Это требует появления на поле боя со стороны Украины все новых и новых людей, потому что ротация просто должна происходить. Солдаты и сержанты тоже должны отдыхать. И зима станет вызовом и для украинских военных, хотя, вероятно, и не таким сильным, как для российских, потому что на стороне России воюет огромное количество совсем плохо обученных и мало чем мотивированных солдат, которые ведут войну на чужой территории и совершают на ней ужасные военные преступления.

Поэтому я очень надеюсь, что Украина действительно сможет очень результативно использовать фактор зимы в свою пользу на поле боя. Правда, трудно предположить, в каких районах это будет у Украины лучше всего получаться. Если говорить о восточном направлении, то там сейчас ведутся ожесточенные бои в районе Бахмута, и ни одна из сторон не получает там преимущества. Ни одной из сторон не удается хоть сколько-нибудь продвинуться. Известно, что именно в район Бахмута Россия направила большое количество мобилизованных.

Южное направление сейчас относительно тихое. Там ведутся какие-то обстрелы, но заметного наступления Украины сейчас тоже не видно. Вполне вероятно, что в зимний период именно на южном направлении ВСУ могут добиться каких-то значительных успехов.

Однако украинцы очень преуспевали в последнее время в искусстве удивлять. Это касается стремительных успехов и в освобождении территорий в Харьковской области, и в освобождении Херсона. Правда, пока нет никаких официальных данных о том, какие потери понесла украинская сторона при проведении этих операций. Конечно, когда мы узнаем о таких успехах ВСУ, мы все очень радуемся, потому что желаем Украине полной победы в этой войне, но мы не должны забывать, что такие операции, увы, невозможны без довольно существенных потерь. Думаю, что фактор зимы со всех точек зрения сейчас учитывается украинским командованием при планировании новых военных операций.

- Дмитрий Песков в субботу сказал журналистам, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Трудно представить такой визит, потому что всем очевидно, что российский диктатор помешан на личной безопасности. Тем не менее, с точки зрения пропаганды, наверное, такой визит был бы полезен Кремлю, чтобы лишний раз подтвердить населению России значительность хоть какой-то из тех безумных целей, которые Кремль вложил в эту войну в качестве ее обоснований…

- Мне бы хотелось верить, что Путин посетит Донбасс как военный преступник. Что в Донецке будет проходить трибунал над российскими военными преступниками, и Путин будет сидеть на скамье подсудимых. Вместе со всеми представителями нынешнего российского политического и военного руководства, отдававшими преступные приказы. Вот такое посещение Путиным Донбасса было бы вполне уместно. Хотя я все-таки думаю, что самым подходящим местом для такого трибунала стал бы не Донецк, а Мариуполь.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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