Теперик: посещение Путиным Донбасса могло бы состояться в виде экстрадиции военного преступника

Однако Путин и его окружение вчера вечером, вероятно, занимались тем, что искусственно выставляли вчерашние удары по энергообъектам в качестве эдакой меры возмездия за эти инциденты. Практически наверняка эта серия ударов, которой вчера подверглись украинские объекты, была спланирована заранее, когда никто никаких взрывов на военных аэродромах в России еще не ждал.

В то же время нужно обратить внимание, что Украина стала добиваться очень больших успехов в сбивании российских ракет, используемых при атаках на энергообъекты. Это стало возможным благодаря новым оружейным поставкам Запада. Можно сказать, что западные технологии позволяют сейчас с очень большой эффективностью отражать атаки любого российского ковенционального вооружения. Тем самым Путин, его окружение, его армия тоже получают очень болезненный для них сигнал, что при увеличении западных поставок вооружений Украине ни о какой военной победе России мечтать просто не приходится.

- Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов предположил, что у России хватит ракет еще на три-четыре масштабных обстрела энергообъектов Украины. Если оценки Киева в отношении запасов ракет у РФ верны, если атаки на энергосистему Украины прекратятся или хотя бы ослабнут, как это повлияет на ход войны? Остаются ли у РФ еще какие-то козыри, кроме террористических ударов по гражданским целям?