Министр государственного управления Рийна Солман подписала постановление, на основании которого местные самоуправления могут ходатайствовать о дотации для приобретения и ремонта социального жилья. Общий бюджет меры поддержки составляет пять миллионов евро.
Государство выделит миллионы на социальное жилье
Жилье может быть предоставлено сначала украинским военным беженцам, а затем и другим нуждающимся.
«Людям, которые решили временно остаться в Эстонии, чтобы избежать ужасов войны, крайне необходимы условия для жизни. Возможно, сегодня осталось не так много подходящих жилых помещений», – пояснила Солман.
Сообщается, что органы местного самоуправления могут обращаться за поддержкой как на покупку жилых помещений, так и на ремонт существующих помещений или аренду их у частного собственника. Меньшие суммы поддержки также могут быть запрошены на содержание арендуемых в частной собственности помещений.
Местное самоуправление решает, будут ли украинским беженцам предлагать частные квартиры, и если да, то каким образом.
Максимальная сумма запрашиваемой субсидии составляет до 400 евро за квадратный метр закрытой чистой площади, и при подаче заявки на субсидию доплата не требуется. Ее можно использовать для покрытия расходов, понесенных до 31 декабря 2023 года.
Квартиру, отремонтированную за счет субсидии, сначала нужно предоставить в пользование украинскому военному беженцу. Через 12 месяцев там сможет жить любой человек.
При аренде жилья у частника арендная плата должна соответствовать региональной рыночной цене и не может быть выше 12 евро в месяц за квадратный метр. Также установлен лимит субсидии на ремонт частного дома, которая может составлять до 144 евро за квадратный метр.