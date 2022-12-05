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Государство выделит миллионы на социальное жилье

rus.postimees.ee
Государство выделит миллионы на социальное жилье
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Ключи от квартиры. Иллюстративное фото
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото Фото: Inside Creative House/Shutterstock

Министр государственного управления Рийна Солман подписала постановление, на основании которого местные самоуправления могут ходатайствовать о дотации для приобретения и ремонта социального жилья. Общий бюджет меры поддержки составляет пять миллионов евро.

Жилье может быть предоставлено сначала украинским военным беженцам, а затем и другим нуждающимся.

«Людям, которые решили временно остаться в Эстонии, чтобы избежать ужасов войны, крайне необходимы условия для жизни. Возможно, сегодня осталось не так много подходящих жилых помещений», – пояснила Солман.

Сообщается, что органы местного самоуправления могут обращаться за поддержкой как на покупку жилых помещений, так и на ремонт существующих помещений или аренду их у частного собственника. Меньшие суммы поддержки также могут быть запрошены на содержание арендуемых в частной собственности помещений.

Местное самоуправление решает, будут ли украинским беженцам предлагать частные квартиры, и если да, то каким образом.

Максимальная сумма запрашиваемой субсидии составляет до 400 евро за квадратный метр закрытой чистой площади, и при подаче заявки на субсидию доплата не требуется. Ее можно использовать для покрытия расходов, понесенных до 31 декабря 2023 года.

Квартиру, отремонтированную за счет субсидии, сначала нужно предоставить в пользование украинскому военному беженцу. Через 12 месяцев там сможет жить любой человек.

При аренде жилья у частника арендная плата должна соответствовать региональной рыночной цене и не может быть выше 12 евро в месяц за квадратный метр. Также установлен лимит субсидии на ремонт частного дома, которая может составлять до 144 евро за квадратный метр.

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