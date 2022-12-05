При пожаре в Козе погибли 18 кур

В 20:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит подсобное здание в селе Таммик, в котором жили овцы, кролики и куры. К прибытию спасателей владельцы успели самостоятельно потушить крупные очаги, а спасательная команда завершила тушение пожара.