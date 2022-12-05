В прошлую пятницу в результате пожара в подсобном здании в волости Козе, Харьюмаа, погибло семейство из 18-и кур.
При пожаре в Козе погибли 18 кур
При пожаре в Козе погибли 18 кур
В 20:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит подсобное здание в селе Таммик, в котором жили овцы, кролики и куры. К прибытию спасателей владельцы успели самостоятельно потушить крупные очаги, а спасательная команда завершила тушение пожара.
К 20:35 пожар был окончательно потушен, но, к сожалению, все 18 кур, находившихся в здании, погибли. Остальных домашних животных удалось спасти. По предварительной оценке, возгорание могло начаться в системе отопления, но точная причина уточняется.
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