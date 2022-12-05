Писатели: нападение России является прямой угрозой для культуры Украины

«Уничтожение культуры – это не побочный ущерб в войне против Украины, это цель, краеугольный камень, лежащий в основе оправдания войны президентом России Владимиром Путиным, – говорится в докладе. – Путин неоднократно заявлял, что украинской культуры и языка просто не существует. Нацелившись на художественные музеи, концертные залы, библиотеки, театры и исторические объекты, он пытается подкрепить свои слова действиями».

В своем отчете PEN Ukraine сослался на данные Министерства культуры Украины, согласно которым с начала войны повреждено или уничтожено 529 объектов культурного наследия.

В этот список входит одно из самых громких происшествий этой войны – взрыв Мариупольского драматического театра в марте. По данным расследования Associated Press, в театре погибли около 600 человек, укрывавшихся там от боевых действий.

На асфальте перед и за зданием театра крупными буквами было написано «ДЕТИ». Значит, российские войска знали, что в здании находятся мирные жители. «Вполне вероятно, что театр стал мишенью из-за его культурной значимости», – говорится в докладе PEN Ukraine.

В документе также отмечается, что российские солдаты вывозили и уничтожали украинскую литературу и книги на украинском языке из публичных библиотек на оккупированных территориях. В докладе признается, что не всегда возможно определить, являются ли бомбардировки культурных объектов преднамеренными, или результатом неизбирательных бомбардировок жилых районов.

Российские атаки на украинскую культуру и язык начались еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов из Донецка и Луганска, воюющих на востоке Украины, сообщает PEN Ukraine.

PEN Ukraine задокументировал гибель 31 гражданского писателя, художника и деятеля культуры в результате нападений со стороны России в этом году. Некоторые другие деятели культуры погибли, сражаясь в составе украинских войск.