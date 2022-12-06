В августе в редакцию обратилась наша читательница Галина, которую обманул изготовитель мебели: деньги уплачены, мебели нет и не предвидится. Взяв с клиентки более четырех тысяч евро, Aleger Mööbel OÜ не только не выполнило обязательств по договору, но и не вернуло деньги.
Изготовитель мебели обманул клиентов: полиция и судебные приставы не могут помочь
Галина – мать-одиночка, и случившееся ударило по ней и морально, и материально: «Я не знаю, где искать справедливости. Почему незащищенные становятся все более безразличны системе?»
В октябре 2021 года Галина заказала кухонную мебель и буфет в фирме Aleger Mööbel OÜ и сделала 50-процентную предоплату в размере 2950 евро. Срок изготовления по договору был определен восемь-десять недель с момента пред оплаты.
Спустя месяц женщина заказала в той же фирме шкаф. По договору шкаф клиентка должна была получить через 10-12 недель с момента предоплаты, размер которой был указан в счете – 1290 евро. Эту сумму женщина также оплатила.
Не дождавшись обещанного в указанные сроки, Галина обратилась к дизайнеру фирмы, и та сообщила ей, что поставщик задерживает материалы и работники не успеют выполнить заказ вовремя.
На следующий день магазины фирмы закрылись. Галина попыталась обратиться напрямую к представителю фирмы Максиму Пономаренко. Его имя было указано в договоре. Однако ответов ни на звонки, ни на электронные письма она не получила.
Дизайнер, с которой Галина общалась ранее, призналась ей, что ушла из фирмы в конце декабря. Из письма следовало: «Максим Пономаренко уверял меня, что заказы будут сделаны с опозданием на две-четыре недели, поскольку подводят поставщики. Цех в декабре работал по адресу Туха, 3. Звонила ему (Максиму – прим. ред.) вчера, но он не ответил». Ознакомившись с ответом дизайнера, Галина растерялась.
Куда обращаться – не ясно
Женщина решила обратиться в полицию. Там ей сказали, что ничем помочь не могут, так как вмешиваться в гражданские правоотношения не входит в обязанности полиции.
Тогда Галина отправилась в Департамент по защите прав потребителя. Не обнадежили и там, заверив, что она далеко не единственная обманутая и помочь ничем не могут, поскольку представители фирмы и им не отвечают ни на письма, ни на телефонные звонки. И вообще на сайте Tarbijakaitse фирма Aleger Mööbel OÜ уже с октября 2021 года числится в черном списке. Женщине сообщили, что ей самой следовало проверять продавца, и в итоге предложили обратиться в суд.
Галина нашла юриста и выиграла суд, но и после этого ничего не поменялось. Именно от судебного исполнителя женщина узнала, что она девятая в очереди на получение собственных денег. «Последним моим шагом стало заявление в полицию о возбуждении дела о мошенничестве. Я считаю, что Максим Пономаренко осознанно обманывал клиентов, и банально украл деньги, зная, что уже находится в долговой яме. Но оказывается, по эстонским законам он не мошенник».
Максим Пономаренко продал фирму в начале 2022 года некоему Кену Раудла. Попытки связаться с ним не увенчались успехом: все магазины оказались закрыты, производства мебели больше нет, домен сайта мебельного магазина уже перепродан, а опубликованные контакты самого Раудла недействительны. Мы выяснили, что Кен Раудла связан еще с десятком закрывшихся или неработающих фирм, которые, видимо, целенаправленно скупает. Сложно было выйти на контакт и с самим Пономаренко, так как ни один из обнародованных номеров и адресов не работал, а в сети Facebook он неактивен с ноября 2021 года.
Своя версия истории нашлась у второго основателя мебельной фирмы Aleger Mööbel OÜ– Александра Герганкина. Их дороги с партнером Максимом Пономаренко разошлись, и в августе 2021 года Герганкин продал Максиму свою долю в совместном предприятии, уже имея новую фирму под тем же брендом – Aleger Grupp, предусмотрительно основанную им в 2019 году.
Перестав общаться с Пономаренко, Герганкин переименовал фирму в AGTN OÜ. Смену названия бизнесмен объяснил нежеланием получать от клиентов необоснованные претензии: «Люди обращались ко мне по ошибке!»
На вопрос, почему у Пономаренко начались проблемы, Герганкин заявил, что пообщался с бывшими работниками и узнал от них, что якобы Максим начал со всеми ругаться, увольнять людей и перестал платить зарплаты. «Начались проблемы со сдачей заказов! В итоге работать оказалось некому!» – утверждает бывший парт нер Максима Пономаренко, поясняя, что многие клиенты писали и звонили ему, пытаясь найти Максима. Но Герганкин, по его утверждению, «не мог ничем помочь, так как уже не имел отношения к фирме». В августе, когда он вышел из состава учредителей компании, Галина как раз заказала свою кухню, не зная, что производитель уже тонет.
Денег нет, но вы держитесь!
С Максимом удалось связаться только спустя три месяца. Во время телефонного звонка Максим рассказал, что бывший партнер – Александр Герганкин – обманул его, и фирма досталась Максиму уже с огромными долгами. При этом фирма Александра работала в том же магазине, он переманил и клиентов, и сотрудников. Максим утверждает, что продал фирму Aleger Mööbel OÜ Кену Раудла еще в марте и не знает, что происходит в ней сейчас. Он говорит также, что пытался отдать долги, но в результате неудач в бизнесе лишился квартиры, машины и семьи, а сейчас пытается начать жизнь заново.
Людям, которые остались без мебели и без уплаченных за нее денег, он хочет передать, что сожалеет: «Я никого не хотел обманывать, но в фирме был раскол, накопились большие долги. Александр переманил наших работников в свою новую фирму. И у меня уже никто не хотел работать. В итоге выполнять заказы стало некому».
Проблемы начались давно
Мы не можем делать выводы, кто прав в этом конфликте партнеров. Но когда сразу после раздела бизнеса одна из половин моментально идет на дно, а у второй все в порядке, то возникает ощущение, что кому-то при честном разделе достались вершки, а кому-то корешки. Вызывает вопрос и то, что фирма еще до раздела между партнерами попала в черный список Департамента по защите прав потребителя. В любом случае многие детали этой истории до конца не ясны.
Комментарий
Неумение вести бизнес – еще не преступление, и возвращать клиенту потерянные деньги государство не обязано
ОЛЕГ МАТВЕЕВ, адвокат, бюро LEADELL Pilv
Формально должником является все же сама фирма. Ситуация действительно грустная.
Здесь может идти речь о скрытом переходе предприятия. Правовые нормы и судебная практика на эту тему есть. Переход предприятия надо доказывать в отдельном судебном процессе.
Тогда надо подать иск в суд с денежным требованием против юридического лица, которое продолжает действовать вместо «старой фирмы». Раз уже есть действующие решения судов, то можно немедленно подать заявления в суд о банкротстве этой фирмы. Суд назначит при возможности временного банкротного управляющего, его задачей будет выяснить, есть ли скрытое имущество, каковы реальное финансовое положение и денежные обязательства фирмы. Суд может выяснить также, допущены ли нарушения ведения бухгалтерии в фирме. Если информация, полученная при исследовании временным банкротным управляющим, окажется полноценной и объёмной, то вырастут шансы подать в полицию грамотное заявление о возбуждении уголовного дела по статьям пенитенциарного кодекса «Искусственное создание неплатежеспособности» и «Нарушение обязанности ведения бухгалтерского учета». Не рекомендуем подавать общее и короткое заявление в полицию без детального разбора цифр и фактов, так как в этом случае высок риск получить ответ из полиции в духе «обращайтесь в гражданский суд».
Если дело дойдет до банкротного производства, тогда можно подумать о подаче заявления о личной ответственности члена правления фирмы (требование ущерба). Но затраты в этом деле могут не окупиться, быть непропорциональны сумме требования и на это всё может пойти непропорционально много времени.