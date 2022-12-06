Изготовитель мебели обманул клиентов: полиция и судебные приставы не могут помочь

Куда обращаться – не ясно

Женщина решила обратиться в полицию. Там ей сказали, что ничем помочь не могут, так как вмешиваться в гражданские правоотношения не входит в обязанности полиции.

Тогда Галина отправилась в Департамент по защите прав потребителя. Не обнадежили и там, заверив, что она далеко не единственная обманутая и помочь ничем не могут, поскольку представители фирмы и им не отвечают ни на письма, ни на телефонные звонки. И вообще на сайте Tarbijakaitse фирма Aleger Mööbel OÜ уже с октября 2021 года числится в черном списке. Женщине сообщили, что ей самой следовало проверять продавца, и в итоге предложили обратиться в суд.

Галина нашла юриста и выиграла суд, но и после этого ничего не поменялось. Именно от судебного исполнителя женщина узнала, что она девятая в очереди на получение собственных денег. «Последним моим шагом стало заявление в полицию о возбуждении дела о мошенничестве. Я считаю, что Максим Пономаренко осознанно обманывал клиентов, и банально украл деньги, зная, что уже находится в долговой яме. Но оказывается, по эстонским законам он не мошенник».

Максим Пономаренко, бывший член правления Aleger Mööbel OÜ. Фото: Анастасия Усова