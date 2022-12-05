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«Есть недочеты»: министр Пирет Хартман не утвердила изменения в новый Закон о языке

Лоора-Элизабет Ломп
«Есть недочеты»: министр Пирет Хартман не утвердила изменения в новый Закон о языке
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Министр культуры Пирет Хартман.
Министр культуры Пирет Хартман. Фото: Kermo Benrot

Министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) не стала согласовывать новый Закон о языке, согласно которому доставщики еды и таксисты должны знать эстонский язык на определенном уровне. По ее мнению, законопроект имеет ряд недочетов.

Например, по словам Хартман, в Национальной библиотеке или национальной опере Estonia не надо полностью запрещать общаться с иностранцами на иностранных языках, также это изменение негативно скажется на новых иммигрантах и получателях временной защиты, которые работают через дигиплатформы или таксистами, считают в Министерстве культуры.

Поскольку законопроект также предусматривает требование ведения дел на эстонском языке для общественно-правового юридического лица, в пояснительном письме нет информации о, например, доле эстонского и других языков в делопроизводстве в Национальном библиотеке, Эстонской национальной телерадиовещательной компании или в Estonia, то есть насколько велика проблема, констатирует Хартман.

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