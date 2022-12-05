«Есть недочеты»: министр Пирет Хартман не утвердила изменения в новый Закон о языке

Например, по словам Хартман, в Национальной библиотеке или национальной опере Estonia не надо полностью запрещать общаться с иностранцами на иностранных языках, также это изменение негативно скажется на новых иммигрантах и получателях временной защиты, которые работают через дигиплатформы или таксистами, считают в Министерстве культуры.