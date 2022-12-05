Март Раамат: 60 долларов за баррель не остановят российскую военную машину

«Нынешний потолок цен в 60 долларов не должен сильно потрясти нефтяной рынок, так как он выше, чем сейчас платят за сырую российскую нефть марки Urals. В то же время, он не оказывает очень большого влияния и на доходы России, – аналитики прикинули, что нефть заложена в госбюджет по цене 60-70 долларов за баррель. Так что – да, при таком ценовом потолке российская нефть, вероятно, удержится на мировом рынке. К сожалению, скорее всего у потолка цен не будет заметного негативного эффекта на способность Путина финансировать свою военную машину», – сказал Раамат.

Раамат признается, что Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, и при установлении потолка цен необходимо тщательно проанализировать его влияние, чтобы достичь всех поставленных целей. «Установив потолок цен, страны Запада пытаются убить сразу двух зайцев –ограничить доходы от экспорта российской нефти и, в то же время, удержать российскую нефть на мировом рынке любой ценой. Конечно, это деликатный вопрос, потому что Россия уже пригрозила отказаться от продажи нефти странам, поддержавшим потолок цен», – заявил гендиректор.

Раамат отметил, что нефтяного кризиса на мировых рынках, вероятно, не будет, даже если установить гораздо более низкий потолок цен на российскую сырую нефть, поскольку российские угрозы сокращения экспорта нефти не следует воспринимать всерьез.