Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 59-летнего Айвара, который в прошлом месяце покинул свой дом и до сих пор не вернулся.
Ушел из дома несколько недель назад и пропал: полиция просит помощи в поисках 59-летнего мужчины
Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как в течение нескольких недель не получали известий от члена семьи. По их словам, у Айвара есть привычка время от времени уходить из дома, никому ни слова не сказав, и заниматься своими делами, но так надолго он еще никогда не отсутствовал.
После поступившего сообщения об исчезновении полиция начала собирать информацию и проверять места, где мог находиться Айвар. Связались с сотрудниками местной больницы, работниками магазинов и предприятий, а также с родственниками, но никто из них не видел мужчину в течение последнего месяца. Стражи правопорядка также проверили его дом в городе Выру, и другие места, где бывал мужчина, но поиски так и не увенчались успехом. Мобильный телефон мужчины отключен.
Айвар невысокого роста, около 167 см, у него седые волосы и усы. Последний раз он был одет в черную шапку, темную куртку и синие джинсы.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Айвара, сообщить об этом в полицию по телефону 112.