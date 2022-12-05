Ушел из дома несколько недель назад и пропал: полиция просит помощи в поисках 59-летнего мужчины

Пропавший Айвар. Фото: PPA

Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как в течение нескольких недель не получали известий от члена семьи. По их словам, у Айвара есть привычка время от времени уходить из дома, никому ни слова не сказав, и заниматься своими делами, но так надолго он еще никогда не отсутствовал.

После поступившего сообщения об исчезновении полиция начала собирать информацию и проверять места, где мог находиться Айвар. Связались с сотрудниками местной больницы, работниками магазинов и предприятий, а также с родственниками, но никто из них не видел мужчину в течение последнего месяца. Стражи правопорядка также проверили его дом в городе Выру, и другие места, где бывал мужчина, но поиски так и не увенчались успехом. Мобильный телефон мужчины отключен.

Айвар невысокого роста, около 167 см, у него седые волосы и усы. Последний раз он был одет в черную шапку, темную куртку и синие джинсы.