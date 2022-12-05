Соавтор бестселлера «Горит ли Париж?» Доминик Лапьер скончался в возрасте 91 года

«Я спокойна, потому что Доминик больше не страдает», – сказала супруга Лапьера местной газете Var-Matin в воскресенье.

Родившийся 30 июля 1931 года в Шательайон-Плаж Лапьер продал около 50 миллионов экземпляров своих книг. Наиболее известные широкой публике произведения были написаны Лапьером в соавторстве с американским писателем Ларри Коллинзом.