По словам супруги французского писателя, Доминик Лапьер, чьи романы продавались тиражами в десятки миллионов экземпляров, умер от старости в возрасте 91 года.
Соавтор бестселлера «Горит ли Париж?» Доминик Лапьер скончался в возрасте 91 года
Соавтор бестселлера «Горит ли Париж?» Доминик Лапьер скончался в возрасте 91 года
«Я спокойна, потому что Доминик больше не страдает», – сказала супруга Лапьера местной газете Var-Matin в воскресенье.
Родившийся 30 июля 1931 года в Шательайон-Плаж Лапьер продал около 50 миллионов экземпляров своих книг. Наиболее известные широкой публике произведения были написаны Лапьером в соавторстве с американским писателем Ларри Коллинзом.
Самым известным из их творений является книга «Горит ли Париж?» («Is Paris Burning?»), вышедшая в 1965 году и рассказывающая историю освобождения Парижа во время Второй мировой войны.
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