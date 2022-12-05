Сеул: Северная Корея обстреляла артиллерийскими снарядами морскую буферную зону

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сегодня Северная Корея выпустила около 130 артиллерийских снарядов одновременно с двух точек по буферной зоне.

Обстрел «явно нарушает» соглашение 2018 года между Северной и Южной Кореей о создании буферной зоны для снижения напряженности, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Ни один из снарядов не упал через де-факто морскую границу между двумя странами.