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Сеул: Северная Корея обстреляла артиллерийскими снарядами морскую буферную зону

AFP/BNS
Сеул: Северная Корея обстреляла артиллерийскими снарядами морскую буферную зону
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Северокорейская ракета. Фото иллюстративное.
Северокорейская ракета. Фото иллюстративное. Фото: KCNA

Северная Корея сегодня артиллерийскими снарядами обстреляла военно-морскую буферную зону, сообщили вооруженные силы Южной Кореи.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сегодня Северная Корея выпустила около 130 артиллерийских снарядов одновременно с двух точек по буферной зоне.

Обстрел «явно нарушает» соглашение 2018 года между Северной и Южной Кореей о создании буферной зоны для снижения напряженности, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Ни один из снарядов не упал через де-факто морскую границу между двумя странами.

«Наши военные укрепляют готовность к непредвиденным обстоятельствам и будут следить за развитием событий в тесном сотрудничестве между Южной Кореей и США», – заявили представители вооруженных сил.

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