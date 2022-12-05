Соратник Путина Кудрин устраивается советником в «Яндекс»

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», – сообщил Кудрин в своем Telegram-канале.

Кудрин занимал пост министра финансов с 2000 по 2011 год и на прошлой неделе подал в отставку с поста председателя Счетной палаты России, на который он был назначен в 2018 году. В то же время, государственные органы объявили, что он возьмет на себя руководящую роль в «Яндексе», поскольку в компании проходит масштабная реструктуризация.

«Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», – написал Кудрин.

«Яндекс», так называемый российский Google, является крупнейшей поисковой системой в стране и предлагает множество других услуг, в том числе широко используемые приложения такси и доставки.

Компания зарегистрирована в Нидерландах и имеет дочерние компании в Европе, Великобритании и США, но большая часть ее бизнеса приходится на Россию и русскоязычные страны.

На прошлой неделе правление «Яндекса» объявило, что рассматривает варианты реструктуризации собственности и управления компанией с учетом текущей геополитической ситуации.