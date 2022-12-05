Давний союзник президента России Владимира Путина, бывший министр финансов Алексей Кудрин объявил сегодня, что он приступит к работе в независимом техногиганте «Яндекс», который в последние годы является подчиненным власти Кремля.
Соратник Путина Кудрин устраивается советником в «Яндекс»
«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», – сообщил Кудрин в своем Telegram-канале.
Кудрин занимал пост министра финансов с 2000 по 2011 год и на прошлой неделе подал в отставку с поста председателя Счетной палаты России, на который он был назначен в 2018 году. В то же время, государственные органы объявили, что он возьмет на себя руководящую роль в «Яндексе», поскольку в компании проходит масштабная реструктуризация.
«Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», – написал Кудрин.
«Яндекс», так называемый российский Google, является крупнейшей поисковой системой в стране и предлагает множество других услуг, в том числе широко используемые приложения такси и доставки.
Компания зарегистрирована в Нидерландах и имеет дочерние компании в Европе, Великобритании и США, но большая часть ее бизнеса приходится на Россию и русскоязычные страны.
На прошлой неделе правление «Яндекса» объявило, что рассматривает варианты реструктуризации собственности и управления компанией с учетом текущей геополитической ситуации.
Этим летом «Яндекс» объявил, что продает свою поисковую систему – крупнейшую в русскоязычном интернете – контролируемый правительством концерн VK, которому принадлежит крупнейшая в стране социальная сеть «ВКонтакте».