На центральной площади Раквере на рождественской елке появилось украшение, которое вызвало вопросы у некоторых местных жителей. На самом деле, на украшении изображен логотип, который принадлежит русскоязычному Facebook-сообществу автолюбителей EZ-дуны и использовался задолго до вторжения России в Украину. 24 февраля сообщество добавило к логотипу сине-черно-белый цвета.
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Эстонцев возмутило рождественское украшение с буквой Z: как оно оказалось на елке?
Эстонцев возмутило рождественское украшение с буквой Z: как оно оказалось на елке?
На первый взгляд, деревянная снежинка и хорошо различимая буква Z на ней вызывают недоумение – зачем такая штуковина висит на елке в Раквере? И попала она туда не случайно: чтобы разместить и зафиксировать снежинку, надо было приложить усилия.
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