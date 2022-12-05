Задумка моей работы такова: описание реальных событий и проблем в прошедшем времени, будто это уже все закончилось и прошло, а видение будущего представить как утверждения и факты, написанные в настоящем времени, указывая на то, что это будет принято как рассказ о настоящей общей Эстонии.
Мнение ⟩ Как выглядит Эстония моей мечты
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
После начала военных событий в Украине, вторжения российских солдат, современная Эстония разделилась на до и после: жители разделились на группы, зачастую, по национальному признаку. Эстоноговорящие обозлились на русскоговорящих, обвиняя их в произошедшем, и порою даже открыто показывая свою неприязнь, позволяя себе резкие высказывания и необоснованные обвинения. Часть русскоязычных, в свою очередь, агрессивно восприняла подобное отношение и рассердилась в ответ, защищая свою честь…
Но каждая нация забыла важную деталь – все мы делим одну территорию, являемся гражданами одной страны и служим интересам нашего государства для его дальнейшего процветания и благополучия. Мы преследуем одну и ту же цель, находясь здесь, – жить в достатке и дать светлое будущее нашим детям, следующему поколению, которое продолжит свое существование и развитие.
Каждый из нас – человек. Да, мы не похожи друг на друга. Да, все мы индивидуумы со своей позицией, своим мировоззрением. Однако нам стоит прилагать одинаковые усилия в совершенствования устоев общества и быть толерантными по отношению к иным национальностям, меньшинствам, сообществам, основанным на вероисповедании. И мы добились этого все вместе, общими стараниями.
Эстония – повод для гордости в достигнутом уровне свободы и уважении человеческих прав каждого. Это место наполнено пониманием и принятием любого мнения, решения, взгляда на окружающий мир. Люди здесь не нарушают личные границы друг друга. Этический кодекс и его соблюдение превыше всего. Твой выбор никогда не подвергнется осуждению и негативным высказываниям со стороны другого.
Тут ты волен не переживать, что твои мысли не найдут отклика в обществе, раньше привыкшего кучковаться и делиться по принципу схожести мыслей и домыслов. Наоборот, в наши дни куда любопытнее узнать точку зрения каждого, даже маленького человека.
Учебные заведение, начиная от основных школ и заканчивая университетами, принимают всех учеников без исключения, не основываясь только на их родном языке. Безусловно, активное изучение эстонского языка и культуры никуда не исчезло, однако ученики вовлечены в учебный процесс не насильно, а путем привлечения их внимания к важности данной темы.
В школах есть выработанная устойчивая методика для преподавания, ученики разных национальностей учатся работать в командах и находить общий язык для достижения цели задания, каждый может высказать в свободной форме свое мнение и дать ему обоснование. Смешанные классы позволяют с детства детям общаться не только с носителями своего основного языка, однако и познакомиться поближе с другим своими соотечественниками. Так каждая из сторон лучше понимает традиции и особенности языка друг друга, они учатся принимать это и терпимо относиться к языковым различиям между ними.
Несмотря на одинаковые условия в стенах школы к каждому студенту свой персональный подход. Университеты готовят будущих педагогов учитывать индивидуальные особенности ребенка, находить и применять к нему отдельный метод в случае, если общая программа не подходит для его восприятия.
Преподаватель ведет персональную беседу с учеником, пытаясь выявить его способности, и старается дать им правильное направление. Дети чувствуют поддержку со стороны администрации школы, а не давление или попытку загнать их в рамки. Поголовно одинаковая школьная форма, стандарты внешней красоты, ограничения в экспериментах во внешнем виде и попытке найти свое «я», отрицание позиции ребенка – это осталось в прошлом, как страшный сон. Сегодняшняя любая эстонская школа поощряет своих воспитанников в высказывании личной точки зрения, расширяет кругозор, помогает найти свой путь в успешное будущее.
Уже с детского сада детей учат быть внимательными к окружающим, раскрывают их лучшие человеческие качества, анализируют негативные помыслы и природу их возникновения. Особое внимание воспитатели пытаются уделить изучению литературы о морали и этике, учат малышей правильной манере поведения в социуме, раскрывая обобщенные принципы и нормы нахождения в обществе других людей. Такие знания уберегут их от непринятии посторонних, вызванном из-за недостаточной осведомленности в этой теме и исторически принятых представлений, совершенствующих общество и людей.
Помимо вышеперечисленных достижений, мы можем гордиться нашей обеспокоенностью и принятием мер относительно душевного здоровья и проблем с ним. Натура человека весьма чувствительна и восприимчива к внешним факторам, именно поэтому тревожность человека и ее последствия занимают не последнее место в организации системы здравоохранения в Эстонии.
Детская психика особенно неустойчива и нестабильна, к психическому здоровью будущего нашей страны стоит быть более заботливыми. Разбирать сомнения, страхи, проблемы со сверстниками по мере их поступления. Весьма сильное влияние на формирование психического здоровья ребенка оказывают другие дети, а также взрослые. Любое слово в отношении малыша или равнодушие к его стараниям вызывают в нем бурю противоречивых вопросов и неуверенности. Как раз из-за этого мы не только учим детей относиться лояльно друг к другу, с уважением, но и к самому себе, без попыток обвинить себя в чем-либо или убедить в своей отличности от других «нормальных».
Нашу сплоченную страну символизирует единство духа ее народа вне зависимости от расхождений в религиозных убеждениях, выборе жизненного пути. Общие старания ведут страну к ее выходу в свет как сильной державы с позицией, при этом готовой меняться и развиваться вместе со временем.
Сплоченность людей можно отметить в самых разных сферах: кто-то собирается в группы волонтеров и устраивает толоки, привлекая внимание других к экологической проблеме в мире; прослеживается общая вовлеченность и интерес к политическому положению страны, люди рационально используют свое право голоса и определяют следующий шаг государства; у подрастающего поколения происходит смена ценностей, их свежий взгляд на новый мир и развитое мышление придает веры, что будущее передается в верные и надежные руки.
Из обычного сосуществования мы вышли на новый уровень, где преследуем не только выгоду и результативность нашего симбиоза, но и пытаемся передать друг другу ценный опыт. Общество можно рассмотреть как единую систему, на основе схемы шестеренок. Если одна из деталей резко перестанет работать или исчезнет вовсе, то произойдет остановка сразу всего процесса. Между тем, если за шестеренками ухаживать, проверять их состояние время от времени, заранее предотвращать возможную поломку, то это будет гарантией долгой и прочной работы. Так же и с людьми. Не только об их состоянии должны беспокоиться, но и они делают шаги навстречу своим товарищам, поддерживая их и оказывая всевозможную помощь.
В заключение, хочу отметить, что сплоченность двух основных национальностей нашей Эстонии явно удалась и принесла огромную пользу как для эволюции нашей родины, так и для сплоченности жителей. Маленькими шажками навстречу друг к другу мы добились огромного прорыва в совместные счастливые и благополучные грядущие дни. Ведь не даром наше будущее – это плод, посеянный в настоящем. Он прорастает не за день и не за два, требователен к условиям вокруг него, нуждается в заботе о нем, и тем не менее так сладок, когда поспеет, и прокормит в тяжелые кризисные времена.
Нам, людям, уготовано судьбой не так много времени, как нам порою кажется. Но за эти мгновения жизни нам стоит не только подумать о благах своей жизни, а поделиться также крупицей счастья с близкими и даже чужими людьми, ведь, возможно, именно они так сильно нуждаются в этом проявлении доброты.
Этот материал стал победителем в возрастной категории 14-18 лет в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.