Мнение ⟩ Как выглядит Эстония моей мечты

Преподаватель ведет персональную беседу с учеником, пытаясь выявить его способности, и старается дать им правильное направление. Дети чувствуют поддержку со стороны администрации школы, а не давление или попытку загнать их в рамки. Поголовно одинаковая школьная форма, стандарты внешней красоты, ограничения в экспериментах во внешнем виде и попытке найти свое «я», отрицание позиции ребенка – это осталось в прошлом, как страшный сон. Сегодняшняя любая эстонская школа поощряет своих воспитанников в высказывании личной точки зрения, расширяет кругозор, помогает найти свой путь в успешное будущее.

Уже с детского сада детей учат быть внимательными к окружающим, раскрывают их лучшие человеческие качества, анализируют негативные помыслы и природу их возникновения. Особое внимание воспитатели пытаются уделить изучению литературы о морали и этике, учат малышей правильной манере поведения в социуме, раскрывая обобщенные принципы и нормы нахождения в обществе других людей. Такие знания уберегут их от непринятии посторонних, вызванном из-за недостаточной осведомленности в этой теме и исторически принятых представлений, совершенствующих общество и людей.

Помимо вышеперечисленных достижений, мы можем гордиться нашей обеспокоенностью и принятием мер относительно душевного здоровья и проблем с ним. Натура человека весьма чувствительна и восприимчива к внешним факторам, именно поэтому тревожность человека и ее последствия занимают не последнее место в организации системы здравоохранения в Эстонии.