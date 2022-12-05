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Оформите подписку и мы подарим вам 2 билета на фильм «Эрик Кивисюда»

rus.postimees.ee
Оформите подписку и мы подарим вам 2 билета на фильм «Эрик Кивисюда»
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Фото: Amiron - FilmEstonia

Всем новым подписчикам на дигитальный пакет Postimees мы подарим 2 билета в кинo на семейный фильм «Эрик Кивисюда».

Подписаться на дигитальный пакет Postimees можно уже сегодня на нашей веб-странице или через службу поддержки (levi@postimees.ee). Подписка предоставит вам неограниченный доступ ко всему онлайн-контенту Postimees, вы также будете получать специальные ежемесячные предложения и все остальные привилегии, которые полагаются нашим читателям. Оформите свой заказ здесь.

После оформления дигитальной подписки на Postimees на вашем аккаунте с левой стороны в меню «Мой профиль» появится два персональных промокода, по которому вы получите бесплатно 2 билетa на сеанс фильма «Эрик Кивисюда» в любом кинотеатре Apollo.

  • Вы можете обменять промокод на билет на сеанс фильма «Эрик Кивисюда» стоимостью до 12 евро в любом кинотеатре Apollo.
  • Для активизации промокода зайдите на сайт кинотеатра Apollo и начните оформлять покупку билета на фильм «Эрик Кивисюда»
  • Введите промокод в специальную графу для скидок и нажмите кнопку «Добавить+».
  • Стоимость билета изменится. Если вы хотите использовать второй промокод для второго билета, то его нужно будет ввести отдельно после использования первого кода.
  • Окончательную стоимость билетов можно будет увидеть в нижней части корзины.

Вы можете получить билет на фильм «Эрик Кивисюда» во всех кинотеатрах Apollo по всей Эстонии до 31.01.2023. Действие промокода распространяется только на фильм «Эрик Кивисюда».

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