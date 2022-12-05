Оформите подписку и мы подарим вам 2 билета на фильм «Эрик Кивисюда»

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После оформления дигитальной подписки на Postimees на вашем аккаунте с левой стороны в меню «Мой профиль» появится два персональных промокода, по которому вы получите бесплатно 2 билетa на сеанс фильма «Эрик Кивисюда» в любом кинотеатре Apollo.

Вы можете обменять промокод на билет на сеанс фильма «Эрик Кивисюда» стоимостью до 12 евро в любом кинотеатре Apollo.

Для активизации промокода зайдите на сайт кинотеатра Apollo и начните оформлять покупку билета на фильм «Эрик Кивисюда»

Введите промокод в специальную графу для скидок и нажмите кнопку «Добавить+».

Стоимость билета изменится. Если вы хотите использовать второй промокод для второго билета, то его нужно будет ввести отдельно после использования первого кода.

Окончательную стоимость билетов можно будет увидеть в нижней части корзины.