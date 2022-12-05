В шаге от трагедии: дети вновь подвергли себя смертельной опасности

Несмотря на постоянные предупреждения спасателей об опасности тонкого льда, в Эстонии продолжают происходить несчастные случаи. Вода в замерзшем водоеме всего на пару градусов выше нуля, в такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, ребенок потеряет сознание еще раньше. К сожалению, в истории нашей страны были случаи с трагическими финалами, в результате одного из таких инцидентов погибли как дети, так и взрослые, которые пытались их спасти. Подробнее читайте здесь.