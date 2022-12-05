В воскресенье, 4 декабря, в 14.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тырва в районе улицы Ярве на тонком льду озера Рийска находятся мальчики.
В шаге от трагедии: дети вновь подвергли себя смертельной опасности
Прибывшие на место спасатели объяснили детям, что выходить на лед внутренних водоемов запрещено и опасно.
Лед на озере был толщиной 3-5 сантиметров, местами виднелась вода. Мальчики осознали риск и пообещали больше не выходить на лед, сообщил Лыунаский спасательный центр.
Несмотря на постоянные предупреждения спасателей об опасности тонкого льда, в Эстонии продолжают происходить несчастные случаи. Вода в замерзшем водоеме всего на пару градусов выше нуля, в такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, ребенок потеряет сознание еще раньше. К сожалению, в истории нашей страны были случаи с трагическими финалами, в результате одного из таких инцидентов погибли как дети, так и взрослые, которые пытались их спасти. Подробнее читайте здесь.