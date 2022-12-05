Эстонские керлингисты не прошли в плей-офф этапа Кубка Мира, но обеспечили места в финале

Харри Лилль отметил, что участие в турнире стало прекрасным опытом.

«Безусловно, это турнир наивысшего уровня, в котором мы принимали участие в этом сезоне. Что касается проигранных турниров – то мы дольше, чем соперники адаптировались к условиям, потому и проиграли», - сказал Лилль.

В ходе турнира пара из Эстонии одержала две победы и потерпела два поражения. Последними соперниками эстонцев была сильнейшая канадская пара Киц/Стюарт, которые оказались непобедимыми в своей подгруппе. Эстонцам пришлось признать их превосходство со счетом 10:6. Уверенно начавшие с тремя очками Калдвеэ и Лилль позволили соперникам набрать во втором туре пять очков и не сумели отыграться. Киц и Стюарт в итоговом зачете состязаний заняли второе место, немного уступив еще одной канадской паре Петерман/Галлан.