Российский солдат публично выступает против нападения на Украину и путинского режима

После эвакуации с линии фронта Филатьев опубликовал книгу в социальной сети «ВКонтакте». Он был уверен, что за этим последуют годы в российских тюрьмах. С помощью организации New Dissidents Foundation и многих других людей ему удалось бежать с родины и найти убежище во Франции, где ему до сих пор полностью не гарантирована безопасность.

Автор завершает книгу словами: «Я понимаю, что этот жест мира будет мне дорого стоить, но я не могу заткнуть свою совесть. Наверняка «справедливый» суд даст мне вплоть до пожизненного, расскажут, что меня купили и я агент запада, но я не могу уже молча смотреть на это все. Мне не страшно было на войне в Украине, было бесконечно обидно от того, что не могу ничего изменить. Но мне почему-то страшно публиковать этот текст в своей стране, озвучить то, что думаю, ведь здесь больше нельзя говорить правду и то, что думаешь, здесь нельзя отстаивать свои законные права, здесь можно лишь поехать умирать на войну ради так и не сформированных целей или выживая терпеть ради счастливого будущего страны, которое от нас постоянно, почему-то убегает все дальше и дальше. Нет войне!!!»