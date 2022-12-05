В книге «ЗОВ» Павла Филатьева, бывшего солдата российской армии, открыто критикуется нападение Российской Федерации на Украину. Книга уже стала предметом обсуждения во всем мире.
Российский солдат публично выступает против нападения на Украину и путинского режима
Павел Филатьев был в составе войск, отправленных из Крыма в самом начале войны для завоевания Херсона. В книге он час за часом описывает, что на самом деле происходило в российской армии в первые дни «спецоперации».
После эвакуации с линии фронта Филатьев опубликовал книгу в социальной сети «ВКонтакте». Он был уверен, что за этим последуют годы в российских тюрьмах. С помощью организации New Dissidents Foundation и многих других людей ему удалось бежать с родины и найти убежище во Франции, где ему до сих пор полностью не гарантирована безопасность.
Филатьев сдерживает данное себе на фронте обещание, что если он выживет, то сделает все, чтобы остановить эту войну. Он пообещал пожертвовать гонорары, полученные от переводов книги, людям, которые больше всего страдают из-за войны в Украине.
Текст на русском языке распространяется в Интернете бесплатно, чтобы его могли прочитать как можно больше людей.
Автор завершает книгу словами: «Я понимаю, что этот жест мира будет мне дорого стоить, но я не могу заткнуть свою совесть. Наверняка «справедливый» суд даст мне вплоть до пожизненного, расскажут, что меня купили и я агент запада, но я не могу уже молча смотреть на это все. Мне не страшно было на войне в Украине, было бесконечно обидно от того, что не могу ничего изменить. Но мне почему-то страшно публиковать этот текст в своей стране, озвучить то, что думаю, ведь здесь больше нельзя говорить правду и то, что думаешь, здесь нельзя отстаивать свои законные права, здесь можно лишь поехать умирать на войну ради так и не сформированных целей или выживая терпеть ради счастливого будущего страны, которое от нас постоянно, почему-то убегает все дальше и дальше. Нет войне!!!»