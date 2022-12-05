Грабители вынесли из дома игрока сборной Англии имущества на 300 000 фунтов

Недавно стало известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой

4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь «трех львов» из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.