Накануне матча Англии с Сенегалом полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение национальной команды и вернулся домой, передает ua-football. Об этом сообщил главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт.
Грабители вынесли из дома игрока сборной Англии имущества на 300 000 фунтов
Грабители вынесли из дома игрока сборной Англии имущества на 300 000 фунтов
Недавно стало известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.
Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь «трех львов» из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.
В жилище ворвалась вооруженная банда и дико напугала родных Стерлинга. Украденное грабителями оценивается в 300 тысяч фунтов.