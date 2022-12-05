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Грабители вынесли из дома игрока сборной Англии имущества на 300 000 фунтов

rus.postimees.ee
Грабители вынесли из дома игрока сборной Англии имущества на 300 000 фунтов
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Рахим Стерлинг.
Рахим Стерлинг. Фото: IMAGO/Nigel Keene

Накануне матча Англии с Сенегалом полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение национальной команды и вернулся домой, передает ua-football. Об этом сообщил главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт.

Недавно стало известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой

4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь «трех львов» из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.

В жилище ворвалась вооруженная банда и дико напугала родных Стерлинга. Украденное грабителями оценивается в 300 тысяч фунтов.

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