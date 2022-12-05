Фото ⟩ Разрешение получено: Сыырумаа сделает из Батарейной морской крепости второй Ротерманни

Над проектированием являющегося памятником старины масштабного и сложного комплекса работало более 100 человек: было привлечено 33 проектных предприятия, а также различные исследовательские и консалтинговые компании. В процессе выдачи разрешения на строительство участвовали 16 ведомств.

По словам директора по строительству US Real Estate Тармо Похлака, в Эстонии подобный объем работ с памятником старины никогда не проектировался, и разрешение на подобное строительство не оформлялось.

«Перед проектированием требовалось больше исследований, чем обычно, и в результате было больше общения с разными сторонами, переговоров и поиска компромиссов», – сказал он.

«Ремонт Батарейной морской крепости – важная инвестиция в сохранение нашего исторического наследия и открытие города морю. Поэтому мы в городской управе надеемся, что ухудшение экономической ситуации не помешает реновации морской крепости и что строительство начнется как можно скорее», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Алвер.

Эскизный проект Батарейной морской крепости был завершен в марте 2022 года, после чего US Real Estate начал процесс получения разрешения на строительство. Основной проект комплекса зданий, готовившийся параллельно с эскизным проектом, был завершен в июле, а в августе был объявлен тендер на строительство. Перестройка Батарейной морской крепости начнется в 2023 году.