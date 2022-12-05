Принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания US Real Estate, застройщик комплекса зданий Батарейной морская крепость, получила от Таллиннского департамента городского планирования разрешение на начало строительства.
Фото ⟩ Разрешение получено: Сыырумаа сделает из Батарейной морской крепости второй Ротерманни
Над проектированием являющегося памятником старины масштабного и сложного комплекса работало более 100 человек: было привлечено 33 проектных предприятия, а также различные исследовательские и консалтинговые компании. В процессе выдачи разрешения на строительство участвовали 16 ведомств.
По словам директора по строительству US Real Estate Тармо Похлака, в Эстонии подобный объем работ с памятником старины никогда не проектировался, и разрешение на подобное строительство не оформлялось.
«Перед проектированием требовалось больше исследований, чем обычно, и в результате было больше общения с разными сторонами, переговоров и поиска компромиссов», – сказал он.
«Ремонт Батарейной морской крепости – важная инвестиция в сохранение нашего исторического наследия и открытие города морю. Поэтому мы в городской управе надеемся, что ухудшение экономической ситуации не помешает реновации морской крепости и что строительство начнется как можно скорее», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Алвер.
Эскизный проект Батарейной морской крепости был завершен в марте 2022 года, после чего US Real Estate начал процесс получения разрешения на строительство. Основной проект комплекса зданий, готовившийся параллельно с эскизным проектом, был завершен в июле, а в августе был объявлен тендер на строительство. Перестройка Батарейной морской крепости начнется в 2023 году.
К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой. Место, связывающее бизнес и досуг, рабочую жизнь и времяпровождение с друзьями. Здание будет представлять собой уникальную смесь исторической и современной архитектуры.
В комплексе будет предлагаться в общей сложности 32 200 м2 арендной площади, на которой будут располагаться офисы, рестораны, кафе, досуговый центр, продуктовый магазин, пекарня, цветочный магазин, магазин домашних животных, пивоварня, центр по интересам для молодежи, галерея искусства и музей. Двор люнета будет закрыт основанной на уникальном техническом решении крышей, под которой днем люди смогут работать при естественном солнечным свете. Со стороны моря будет построен променад длиной 310 метров, который соединит квартал Каларанна и Ноблесснер.
«В настоящее время мы подаем заявку на получение разрешения на строительство новых зданий на участке Весиленнуки, 2 рядом с морской крепостью и в сотрудничестве с профессиональными чиновниками надеемся получить его еще в этом году», – сказал Тармо Похлак.
US Real Estate – принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, в портфеле которой более 100 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и более 200 000 м2 находящихся на стадии развития площадей. Компания владеет коммерческой, образовательной и спортивной недвижимостью, а также развивает целостную деловую и жилую среду, включая квартал Ротерманни, Батарейную морскую крепость, Golden Gate, Park Tondi. Общая стоимость портфеля недвижимости компании составляет более 300 миллионов евро.