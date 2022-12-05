Эксперты назвали машины с наибольшим потенциальным сроком службы

Поскольку средняя цена сделки с новыми автомобилями в ноябре достигла примерно 45 872 долларов США (42 700 евро) – это самый высокий показатель за всю историю, согласно совместному прогнозу JD Power и LMC Automotive, – средний возраст автомобилей на дорогах также достиг рекордно высокого уровня в 12,2 года. в 2022 году был обнаружен отдельный отчет IHS Markit. Десять лет назад средний возраст был немногим более 11 лет. В 2002 году было 9,6 лет.

Достижения во всем, от материалов до технологий, помогли, по словам Уилла Кауфмана, редактора новостей в Edmunds, и не помешает то, что сегодняшние автомобили имеют лучшие способы предупреждать владельцев о проблемах с техническим обслуживанием.

Топ-10 самых надежных машин Место Марка Пробег в милях (1 миля = 1,6 ) 1. Toyota Sequoia 296 509 2. Toyota Land Cruiser 280 236 3. Chevrolet Suburban 265 732 4. Toyota Tundra 256 022 5. GMC Yukon XL 252 360 6. Toyota Prius 250 601 7. Chevrolet Tahoe 250 338 8. Honda Ridgeline 248 669 9. Toyota Avalon 245 710 10. Toyota Highlander Hybrid 244 994 Allikas: iSeeCars.com

Топ-10 автомобилей с наибольшим потенциальным сроком службы

Согласно недавнему исследованию iSeeCars, которое проанализировало более двух миллионов автомобилей за последние 20 лет, среди моделей с наибольшим потенциальным сроком службы первое место в списке заняла Toyota Sequoia, способная проехать почти 300 000 миль (почти 500 000 км), за ней следует Land Cruiser.