Молдова намерена вступить в НАТО

По ее словам, переговоры о присоединении страны к альянсу осложняются присутствием российских войск в Приднестровье.

Санду также отметила, что вступление Молдовы в ЕС является единственным путем для выживания страны. По ее мнению, вступление республики в ЕС усилит ее безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.