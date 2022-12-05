Молдова планирует вступить в НАТО. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявила президент республики Майя Санду.
Молдова намерена вступить в НАТО
Молдова намерена вступить в НАТО
По ее словам, переговоры о присоединении страны к альянсу осложняются присутствием российских войск в Приднестровье.
Санду также отметила, что вступление Молдовы в ЕС является единственным путем для выживания страны. По ее мнению, вступление республики в ЕС усилит ее безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.
Согласно проведенному в Молдове опросу общественного мнения, который прошел в ноябре, свой голос за присоединение к военному блоку отдали 54,5 процента граждан. При этом 23,1 процента респондентов еще не решили, нужно ли стране вступать в НАТО.
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