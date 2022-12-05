Большинство безработных украинских беженцев в Эстонии имеют высшее образование

На прошлой неделе, с 28 ноября по 4 декабря, 235 украинских беженцев зарегистрировались как безработные, согласно статистике Кассы по безработице.

81 состоявший на учете закрыл свой статус безработного, из них 27 человек сделали это по собственному желанию и 50 в связи с выходом на работу. В общей сложности 9 425 человек закрыли свой статус безработного, из них 7 104 сделали это в связи с выходом на работу.

57,5 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа. За Харьюмаа следуют Ида-Вирумаа с 11 процентами и Тартумаа с 9,4 процента.

Среди беженцев, зарегистрировавшихся в качестве безработных, 77,5% составляют женщины и 22,5% – мужчины. По возрастным группам 11,3% безработных находятся в возрасте 16-24 лет, 74,7% – в возрасте 25-54 лет, 14% – старше 55 лет.

62,5% украинских беженцев, зарегистрированных как безработные, имеют высшее образование и 12,6% имеют среднее специальное образование. Уровень образования не указан у 7,2%, а 17,7% зарегистрированных безработных не имеют профессионального образования.

По последней профессии больше всего регистрируются работники сферы услуг и торговли – 19,6%. За ними следуют специалисты высшего звена – 15,1%, разнорабочие – 13%, техники и специалисты среднего звена – 11,3%. 13,3% не имеют опыта работы.