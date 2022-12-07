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Андрес Сутть: Европа не бессильна перед инфляцией

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Андрес Сутть: Европа не бессильна перед инфляцией
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«Пик инфляции пройден. Сейчас уже нет риска нехватки газа ни для промышленности, ни для домашних потребителей», – уверяет экс-министр Андрес Сутть.
«Пик инфляции пройден. Сейчас уже нет риска нехватки газа ни для промышленности, ни для домашних потребителей», – уверяет экс-министр Андрес Сутть. Фото: Madis Veltman
  • На горизонте экономики еще много облаков
  • Дорогие кредиты – это горькое лекарство
  • Не завидуйте грекам, им пришлось нелегко

«За туманным горизонтом экономики забрезжил свет, но пока не видно, что за поворотом», – образно описал ситуацию в европейской экономике экс-министр предпринимательства, экономист с десятилетним стажем работы в международных организациях, член совета Банка Эстонии и председатель парламентской комиссии по международным делам Андрес Сутть (Партия реформ).

– В годовом рейтинге инфляции страны Балтии – на видном месте: средний рост цен 22–24%. Обесценивание денег – это проблема для всей Европы. Защищается ли ЕС от инфляции?

– Инфляция – проблема номер один и в США, и в Европе, включая Эстонию и другие страны Балтии. Важно помнить, что стоит за этой инфляцией: война России в Украине, спровоцировавшая рост цен на энергоносители, что в итоге привело к удорожанию всего остального.

– А что сделано для борьбы с инфляцией? Евросоюз не бессилен перед инфляцией?

– Нет, не бессилен. Сделано многое. Мы избавились от зависимости от российского газа, импортировавшегося по трубам. С этим покончено! Еще важнее то, что мы инвестировали в создание мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ), ставшего альтернативой российской трубе.

– Мы построили за миллионы евро СПГ-причал в Палдиски, который оказался никому не нужен…

– Речь не только о Палдиски, где терминал тоже когда-нибудь пригодится. Смотреть надо шире, чем только наш уголок Евросоюза: в создание мощностей для приема сжиженного газа много инвестировала и Германия, а также Польша, Голландия и Финляндия. Совместно с северными соседями инвестировала и Эстония: мы в Палдиски, а финны в Инкоо.

– Только вот принимать СПГ-танкер в итоге будут в Финляндии, а Эстонии ничего не гарантировано – никаких поставок в приоритетном порядке…

– Я уверен, что газ у нас будет. Сейчас уже нет риска нехватки газа для промышленности или домашних потребителей. Кроме того, цены на газ резко понизились: по сравнению с августовским пиком практически в три раза. Множество СПГ-танкеров ждут в Атлантическом океане очереди на разгрузку. В Индии предложение по газу вообще превышает спрос. И не стоит забывать, что мы уже активно используем в том же центральном отоплении Таллинна альтернативные источники топлива. Кроме того, для населения установлен потолок цен.

Со стороны Европейского центробанка продолжается повышение процентной ставки. Это уже оказывает влияние, поскольку люди стали консервативнее подходить к приобретению недвижимости. То же самое касается и фирм.

– Кредиты дорожат не только для частных клиентов, но и для бизнеса…

– Здесь мне только остается процитировать президента Банка Эстонии. Дорогие кредиты – это горькое лекарство, но без него не избавиться от высокой инфляции.

– Обеднение населения – это вынужденная мера против инфляции?

– Это неизбежно. Достаточно долго у нас была практически нулевая инфляция и отрицательная процентная ставка, а теперь придется платить больше.

Кстати, по сравнению с августом в сентябре цены повысились всего на 0,3%, а в октябре даже упали на 1,1% в месячном исчислении. Смею предположить, что цены в течение последних двух месяцев начали стабилизироваться. Уверен, что пик инфляции уже пройден. Все не так плохо, как некоторым кажется.

– Будет ли ЕС что-то еще предпринимать для борьбы с инфляцией?

– Главная ставка сделана на сжиженный газ. Одновременно появится альтернатива трубному газу в южной части Европы. Все вместе это позволит стабилизировать цены на энергоносители. А более дешевый газ приведет к удешевлению электричества, производство которого во многом зависит от газа.

– Почему жители Балтии острее ощущают на своих карманах последствия инфляции, чем Греция, живущая в долг? Там инфляция вдвое ниже, чем в Эстонии. Нужно ли бояться займов?

– Займов не следует бояться. Главное – разумно распорядиться деньгами, взятыми в долг. В свое время, работая в Люксембурге в Стабилизационном механизме ЕС, я был тесно связан с антикризисными программами Греции. Так вот за последние 10 лет греки были вынуждены многократно урезать расходы госбюджета и принимать болезненные решения. Им помогло именно то, что пришлось реформировать экономику, сокращать рабочие места в госсекторе, проводить пенсионную реформу.

– Но греки не боялись брать займы и жить в долг. Стоит ли Эстонии продолжать придерживаться консервативной линии в этом вопросе?

– Консервативная линия очень важна. Когда Лиз Трасс была британским премьером, они с министром финансов предложили пакет мер по ускорению развития экономики: снижение налогов, увеличение бюджетных расходов. Результат таков, что фунт ослабел, а процентные ставки для правительства увеличились. Когда же состав британского кабмина претерпел изменения, новый министр финансов предложил противоположные меры: повысить налоги и понизить бюджетные расходы. Так что отступление от консервативной фискальной политики никак не помогло.

– Сейчас много говорят о деиндустриализации Европы, откуда уходит автомобильное, швейное и прочие производства. В Эстонии тоже идут сокращения в производственном секторе. Насколько это опасно?

– Да, промышленности сейчас нелегко. Сказываются цены на энергоносители, инфляция, усложнение цепочек поставок и прочее. Но именно сейчас, когда пандемия и война обнажили слабые места европейской экономики, можно воспользоваться шансом вернуть производство из Азии в Европу, которая уже готова многое создавать сама по конкурентоспособным ценам, от компьютерных технологий до солнечных панелей и ветряков.

Что касается эстонских предпринятый, то у одних действительно тяжелые времена, а другие, наоборот, набирают обороты. Если заглянуть в будущее экономики, то на горизонте еще много облаков, и пока не видно, что за поворотом. Однако, даже в Ида-Вирумаа намечается прорыв – новый зад NPM Silmet будет обеспечивать всю Европу магнитами для электромобилей, электрических велосипедов, компьютеров и ветряков.

Андрес Сутть

депутат Рийгикогу (Партия реформ), член совета Банка Эстонии

2001–2009 вице-президент Банка Эстонии

2021–2022 министр ИТ и предпринимательства

Международный стаж – десять лет

1999–2001 МВФ

2009–2012 МВФ

2012–2013 Европейский фонд стабильности

2013–2016 Стабилизационный механизм ЕС

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