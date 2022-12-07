Андрес Сутть: Европа не бессильна перед инфляцией

– Займов не следует бояться. Главное – разумно распорядиться деньгами, взятыми в долг. В свое время, работая в Люксембурге в Стабилизационном механизме ЕС, я был тесно связан с антикризисными программами Греции. Так вот за последние 10 лет греки были вынуждены многократно урезать расходы госбюджета и принимать болезненные решения. Им помогло именно то, что пришлось реформировать экономику, сокращать рабочие места в госсекторе, проводить пенсионную реформу.
– Но греки не боялись брать займы и жить в долг. Стоит ли Эстонии продолжать придерживаться консервативной линии в этом вопросе?
– Консервативная линия очень важна. Когда Лиз Трасс была британским премьером, они с министром финансов предложили пакет мер по ускорению развития экономики: снижение налогов, увеличение бюджетных расходов. Результат таков, что фунт ослабел, а процентные ставки для правительства увеличились. Когда же состав британского кабмина претерпел изменения, новый министр финансов предложил противоположные меры: повысить налоги и понизить бюджетные расходы. Так что отступление от консервативной фискальной политики никак не помогло.
– Сейчас много говорят о деиндустриализации Европы, откуда уходит автомобильное, швейное и прочие производства. В Эстонии тоже идут сокращения в производственном секторе. Насколько это опасно?
– Да, промышленности сейчас нелегко. Сказываются цены на энергоносители, инфляция, усложнение цепочек поставок и прочее. Но именно сейчас, когда пандемия и война обнажили слабые места европейской экономики, можно воспользоваться шансом вернуть производство из Азии в Европу, которая уже готова многое создавать сама по конкурентоспособным ценам, от компьютерных технологий до солнечных панелей и ветряков.
Что касается эстонских предпринятый, то у одних действительно тяжелые времена, а другие, наоборот, набирают обороты. Если заглянуть в будущее экономики, то на горизонте еще много облаков, и пока не видно, что за поворотом. Однако, даже в Ида-Вирумаа намечается прорыв – новый зад NPM Silmet будет обеспечивать всю Европу магнитами для электромобилей, электрических велосипедов, компьютеров и ветряков.
Андрес Сутть
депутат Рийгикогу (Партия реформ), член совета Банка Эстонии
2001–2009 вице-президент Банка Эстонии
2021–2022 министр ИТ и предпринимательства
Международный стаж – десять лет
1999–2001 МВФ
2009–2012 МВФ
2012–2013 Европейский фонд стабильности
2013–2016 Стабилизационный механизм ЕС