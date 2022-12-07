Андрес Сутть: Европа не бессильна перед инфляцией

– В годовом рейтинге инфляции страны Балтии – на видном месте: средний рост цен 22–24%. Обесценивание денег – это проблема для всей Европы. Защищается ли ЕС от инфляции?

– Инфляция – проблема номер один и в США, и в Европе, включая Эстонию и другие страны Балтии. Важно помнить, что стоит за этой инфляцией: война России в Украине, спровоцировавшая рост цен на энергоносители, что в итоге привело к удорожанию всего остального.

– А что сделано для борьбы с инфляцией? Евросоюз не бессилен перед инфляцией?

– Нет, не бессилен. Сделано многое. Мы избавились от зависимости от российского газа, импортировавшегося по трубам. С этим покончено! Еще важнее то, что мы инвестировали в создание мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ), ставшего альтернативой российской трубе.

– Мы построили за миллионы евро СПГ-причал в Палдиски, который оказался никому не нужен…

– Речь не только о Палдиски, где терминал тоже когда-нибудь пригодится. Смотреть надо шире, чем только наш уголок Евросоюза: в создание мощностей для приема сжиженного газа много инвестировала и Германия, а также Польша, Голландия и Финляндия. Совместно с северными соседями инвестировала и Эстония: мы в Палдиски, а финны в Инкоо.

– Только вот принимать СПГ-танкер в итоге будут в Финляндии, а Эстонии ничего не гарантировано – никаких поставок в приоритетном порядке…