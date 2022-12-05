В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. По неподтвержденным данным, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области. Сообщается, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.
Сообщения о взрывах на российских стратегических авиабазах в Энгельсе и под Рязанью: что известно
Телеграм-канал «Рыбарь» выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.
Позднее власти заявили, что проверяют эти сообщения.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения о «громком хлопке и вспышке» и заверил, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. «Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – добавил чиновник.
Помимо атаки на аэродром в Энгельсе, утром произошел инцидент на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека, еще шесть получили ранения. О повреждениях техники не сообщается.
Российские милитаристские телеграм-каналы отмечают, что взрывы произошли почти синхронно, и считают случившееся украинской диверсией.
Министерство обороны России пока не комментировало сообщения об атаках на российскую территорию.
Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что «если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».
«Обещали до конца этого года»
От Энгельса до линии фронта в Украине – около 700 километров, от Дягилево – около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.
Однако в октябре «Укроборонпром» сообщил, что завершает разработку ударного беспилотника с дальностью полета 1000 км и весом боевой части 75 кг.
4 декабря пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад рассказала в эфире информационного телемарафона о переходе к финальной стадии испытаний БПЛА.
«После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы – прим.ред.), мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти», - сказала она.
Стратегические авиабазы
«Энгельс-2» – военная авиабаза российских стратегических бомбардировщиков, расположенная в 14 км к востоку от Саратова. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3500 метров.
На базе располагаются два тяжелых бомбардировочных авиаполка, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, способные нести ядерное оружие.
Самолеты, базирующиеся на авиабазе в Энгельсе, регулярно наносят удары крылатыми ракетами по Украине, их целью преимущественно становятся объекты энергетики.
Спутниковые снимки с аэродрома «Энгельс-2» под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, писал 30 ноября Der Spiegel. На опубликованных снимках видно около 20 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
Аэродром Дягилево под Рязанью – тоже крупная база российских бомбардировщиков. Там дислоцированы стратегические Ту-95МС и Ту-22М3. Рядом с аэродромом находится авиаремонтный завод.