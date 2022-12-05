Сообщения о взрывах на российских стратегических авиабазах в Энгельсе и под Рязанью: что известно

Телеграм-канал «Рыбарь» выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.

Позднее власти заявили, что проверяют эти сообщения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения о «громком хлопке и вспышке» и заверил, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. «Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – добавил чиновник.

Помимо атаки на аэродром в Энгельсе, утром произошел инцидент на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека, еще шесть получили ранения. О повреждениях техники не сообщается.

Российские милитаристские телеграм-каналы отмечают, что взрывы произошли почти синхронно, и считают случившееся украинской диверсией.

Министерство обороны России пока не комментировало сообщения об атаках на российскую территорию.

Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что «если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

«Обещали до конца этого года»

От Энгельса до линии фронта в Украине – около 700 километров, от Дягилево – около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.