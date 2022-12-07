В ночь на 30 ноября исполняется ровно девять лет с момента кровавого разгона силовиками Виктора Януковича студенческой акции протеста у подножия памятника Независимости в Киеве. Власти аргументировали это расчисткой площади Независимости якобы для установки новогодней елки. Но активисты вышли, чтобы высказать свое недовольство действиями президента, отказавшегося подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что открыло бы прямой путь для членства Украины в ЕС. Четвертый президент Украины Виктор Янукович мог войти в историю как первый, который привел Украину в Европу, но в результате наступления силовиков более семидесяти человек были жестоко избиты, 35 из них арестованы, а режиму Януковича оставалось быть у власти всего три месяца.
Что стало бы с Украиной, если бы революция Майдана проиграла?
Начало многолетней войны
Фактически это стало началом войны России против Украины, потому как президент РФ Владимир Путин публично поддерживал Януковича, засылая к нему своих советников. По некоторым данным, российские спецслужбы принимали участие в подавлении протестных акций в центре Киева. Но этот факт до сих пор является частью криминальных расследований и достоверно не подтвержден. Есть лишь косвенные доказательства участия российских силовиков на стороне режима Януковича, в том числе и фотографии в соцсетях.
В марте стартовала аннексия Крыма, а в апреле начались первые беспорядки в Донецкой и Луганской областях, что предшествовало фактической аннексии Россией части этих территорий украинского Донбасса.
После массовых протестов в Киеве Янукович сбежал в Россию. Суд в Киеве в январе 2019 года заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». Сам Янукович свою вину отрицает.
Но у режима Януковича все еще было политическое влияние и сила на местах. Главы областных администраций, мэры городов на юге и востоке Украины, силовики, армия – все это фактически было подчинено гаранту государства, и в любой момент эта машина могла развернуться против оппозиционной части народа.
22 февраля 2014 года регионалы пытались повернуть ситуацию в свою пользу, организовав съезд депутатов юго-восточных регионов Украины, где в том числе присутствовали делегации Херсона, Харькова, Луганска и Днепропетровска.
«Мы, органы местного самоуправления всех уровней, Верховный Совет автономной республики Крым, города Севастополь, решили взять на себя ответственность за обеспечение конституционного строя, выполнение закона и прав граждан на своей территории», – говорится в резолюции, которую с трибуны «сепаратистского съезда» зачитал народный депутат Украины Вадим Колесниченко.
За свою жизнеспособность режим боролся до последнего. Еще в январе 2014 года Партия регионов (крупнейшая на тот момент парламентская политическая сила, лидером которой был Виктор Янукович – прим. ред.) собирала тысячи сторонников для поездок на протестные акции в Киев. Одновременно с этим силовики проводили задержания лидеров демократических сил, на которых устроили охоту бандитские формирования, так называемые титушки, вооруженные министром МВД Виталием Захарченко. Сложилось впечатление, что менеджеры режима просто не знали, как действовать в условиях массовых протестов, у власти не хватало ресурсов. Кроме того, силовики в западных областях Украины были практически заблокированы в своих администрациях.
Но ведь все могло пойти не по плану. На примере многих стран мы видим, что массовые протесты не всегда заканчиваются победой демократических сил. Как это было в Венесуэле, Иране или Беларуси.
Киевский журналист Александр Аргат, от звонка до звонка освещал все события Революции достоинства. Журналист уверен, что в случае победы режима Януковича мир стал бы опаснее, а крупнейшая страна Европы превратилась бы в диктатуру.
«Сейчас как-то тяжело в это поверить, но есть простой ответ – у нас была бы, условно говоря, какая-нибудь Беларусь или Казахстан, где люди довольно радикально вышли против своего лидера, но плохо организовались. Все протесты подавили, и сейчас их президент, против которого они выходили, выиграл на выборах с результатом 82 процента», – говорит журналист.
В Украине в случае подавления протестных настроений началась бы масштабная волна эмиграции, власти развернули бы жесткие репрессии против всех несогласных. Но вполне реалистичен был и сирийский сценарий, уверен Александр Аргат.
«Была сформирована самооборона, страна могла расколоться по Днепру. Почему? Потому что в Украине слишком много людей, не готовых уступать свои ценности ради стабильности, жизни без свобод, с навязанным внешнеполитическим выбором», – утверждает журналист.
Еще с 2014 года Украина стала стеной Европы
После окончательного установления диктаторской власти в середине страны Украина стала бы опасным государством для соседних стран, уверен киевский политолог Александр Мусиенко, который был активным участником протестов и в 2004, и в 2014 годах.
Защищая европейские ценности, украинцы защитили и безопасность граждан Европейского союза, которые могли столкнуться с настоящей военной экспансией России в Европу. Аналогичную той, которую мы наблюдаем сейчас в Украине. «Мы увидели бы небезопасную для Европы страну. Безусловно, мы стали бы свидетелями интеграционных процессов с Беларусью и Россией, ОДКБ.
Сейчас Россия использует Беларусь как площадку для военной экспансии в Украину. Идут провокации против стран Балтии и Польши в том числе. Приблизительно аналогичные вещи могли происходить и в Украине», – говорит политолог.
Сейчас сложно сказать, почему Майдан тогда победил. Возможно, потому что Янукович поставил на сохранение коррупционных миллиардов. Но если бы все было иначе, неизвестно, на сколько бы хватило сил у всех сторон конфликта продолжать эту бойню.
Историки говорят, что секрет успеха в борьбе украинского народа лежит в плоскости многовекового сопротивления разного рода оккупантам, начиная со времен Киевской Руси. И этот вопрос еще предстоит исследовать будущим поколениям. А сейчас очевидно одно: с одной стороны есть российский диктатор, который наконец раскрыл все карты и не таясь заявляет о желании оккупировать Украину; с другой стороны – миллионы украинцев, не желающих подчиняться московскому царю, а готовых отдать жизнь за свою свободу.