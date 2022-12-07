Что стало бы с Украиной, если бы революция Майдана проиграла?

В ночь на 30 ноября исполняется ровно девять лет с момента кровавого разгона силовиками Виктора Януковича студенческой акции протеста у подножия памятника Независимости в Киеве. Власти аргументировали это расчисткой площади Независимости якобы для установки новогодней елки. Но активисты вышли, чтобы высказать свое недовольство действиями президента, отказавшегося подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что открыло бы прямой путь для членства Украины в ЕС. Четвертый президент Украины Виктор Янукович мог войти в историю как первый, который привел Украину в Европу, но в результате наступления силовиков более семидесяти человек были жестоко избиты, 35 из них арестованы, а режиму Януковича оставалось быть у власти всего три месяца.